У Німеччині під час фестивалю спалахнуло колесо огляду — постраждало понад 30 людей

У Німеччині під час музичного фестивалю Highfield, що проходив поблизу Лейпцига на озері Стормталер, сталося займання на колесі огляду, внаслідок чого постраждали десятки людей.

Про це повідомило видання The Telegraph.

Інцидент трапився увечері в суботу, коли на атракціоні спалахнули дві кабінки. У результаті близько 30 осіб отримали різні травми, причому двоє з них перебувають у тяжкому стані. Очевидці з жахом спостерігали, як палають кабінки з людьми всередині, але рятувальні служби оперативно відреагували на подію.

Причина пожежі поки що невідома, і ведеться розслідування для встановлення обставин займання. Відомо, що серед постраждалих є четверо поліцейських, які також постраждали від диму. Більшість постраждалих отримали легкі травми, пов'язані з отруєнням продуктами горіння.

У Німеччині загорілося оглядове колесо – понад 30 постраждалих

Організатори фестивалю висловили жаль через інцидент і заявили, що співпрацюють із пожежними, поліцією та медичними службами, щоб надати допомогу постраждалим. Представники фестивалю також зазначили, що лікування постраждалих триває і більшість із них перебуває в стабільному стані, враховуючи серйозність ситуації.

На відео з місця події видно, як вогонь охопив середню частину колеса, зокрема кабінки, які вигоріли вщент. Пожежна бригада повідомила, що наразі ситуація взята під контроль, і подальшого поширення полум'я вдалося уникнути.

Нагадаємо, в Одесі під час повітряної тривоги та роботи ППО люди застрягли на колесі огляду, що підняло їх на висоту 13-поверхового будинку. Батьки разом з дітьми опинилися в пастці на самому верху атракціону, коли лунали сигнали тривоги.

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