"Імперію ніхто не переможе": Лукашенко висловився про "знищення України"

Диктатор також заявляє про ймовірність Третьої світової війни.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вкотре закликає Київ і Мокву до переговорів. Бо, мовляв, ескалація "конфлікту може закінчитися знищенням України".

Про це білоруський диктатор цинічно заявив в інтерв'ю росЗМІ.

"Президент" називає ескалацією наступ українських військових у Курській області РФ та спробою штовхнути Москву "на асиметричні події" - як от застосування ядерної зброї.

"Імперію цю ще ніхто не перемагав і не переможе - Росію. Яке НАТО тут впорається? В американців одна політика - Європу зіштовхнути з Росією. Нехай б'ються. А вони потім розбиратимуться на Сході з китайцями", - висловився Лукашенко.

Він вкотре заявив про ймовірність Третьої світової війни, якщо "війська НАТО увійдуть до України". З його слів, тоді відповідь РФ буде "миттєвою та моторошною". Мовляв, саме тому треба сідати за стіл переговорів.

Нагадаємо, раніше Лукашенко закликав білорусів готуватися до нового президента. Мовляв, він "не вічний".

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