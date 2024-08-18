"Імперію ніхто не переможе": Лукашенко висловився про "знищення України"

Диктатор також заявляє про ймовірність Третьої світової війни.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вкотре закликає Київ і Мокву до переговорів. Бо, мовляв, ескалація "конфлікту може закінчитися знищенням України".
Про це білоруський диктатор цинічно заявив в інтерв'ю росЗМІ.
"Президент" називає ескалацією наступ українських військових у Курській області РФ та спробою штовхнути Москву "на асиметричні події" - як от застосування ядерної зброї.
"Імперію цю ще ніхто не перемагав і не переможе - Росію. Яке НАТО тут впорається? В американців одна політика - Європу зіштовхнути з Росією. Нехай б'ються. А вони потім розбиратимуться на Сході з китайцями", - висловився Лукашенко.
Він вкотре заявив про ймовірність Третьої світової війни, якщо "війська НАТО увійдуть до України". З його слів, тоді відповідь РФ буде "миттєвою та моторошною". Мовляв, саме тому треба сідати за стіл переговорів.
Нагадаємо, раніше Лукашенко закликав білорусів готуватися до нового президента. Мовляв, він "не вічний".