Туск назвав найбільший ризик для Польщі та Європи

Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що найбільший ризик для Європи і його країни зокрема, якщо агресорка Росія виграє війну.

Про це очільник польського уряду заявив під час брифінгу, пише "Польське радіо".

"Найбільший ризик для Польщі та Європи полягає в тому, що Україна програє війну, а Росія виграє. Це ризик, який безпосередньо вплине на Польщу і, я вважаю, на всю Європу. Тому дії України, які запобігають цьому сценарію, є також діями для нашої безпеки", - сказав він.

З його слів, позиція Варшави щодо "оборонної війни" в Україні не змінилася. Туск також запевнив, що Україна добре знає, яка отримана від західних союзників зброя для чого призначена.

"У мене не лише враження, а й знання, що жодного зловживання довірою - нашою польською, американською, європейською - з боку України немає", - наголосив польський прем'єр.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментували події в Курській області. З його слів, Україна має право паралізувати агресивні наміри Росії.

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