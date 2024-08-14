Туск назвал наибольший риск для Польши и Европы

Позиция Польши по поводу войны в Украине не изменилась.

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что наибольший риск для Европы и его страны, в частности, если агрессор Россия выиграет войну.

Об этом глава польского правительства заявил во время брифинга, пишет "Польское радио".

"Наибольший риск для Польши и Европы заключается в том, что Украина проигрывает войну, а Россия выиграет. Это риск, который напрямую повлияет на Польшу и, я считаю, на всю Европу. Поэтому действия Украины, которые предотвращают этот сценарий, также являются действиями для нашей безопасности", — сказал он.

По его словам, позиция Варшавы по поводу "оборонной войны" в Украине не изменилась. Туск также заверил, что Украина хорошо знает, какое полученное от западных союзников оружие для чего предназначено.

"У меня не только впечатление, но и знания, что никакого злоупотребления доверием — нашим польским, американским, европейским — со стороны Украины нет", — подчеркнул польский премьер.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал события в Курской области. По его словам, Украина имеет право парализовать агрессивные намерения России.

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