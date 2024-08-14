Каким может быть ответ РФ на Курскую операцию, объяснил эксперт

У президента РФ Владимира Путина ограничены возможности для ответа на Курскую операцию.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал военный эксперт Михаил Самусь, директор New Geopolitics Research Network и эксперт Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

Самусь отметил, что инструментарий у Путина ограничен, и он находится в шоковом состоянии, не зная, какие команды отдавать, поскольку начальник Генштаба Герасимов провалил ситуацию. Герасимов неправильно оценивал обстоятельства и докладывал Путину, что все под контролем, в частности, во время Курской операции сообщил, что перешли только тысяча украинских военных, 700 из них погибли, а остатки скрываются в лесах. Это напоминает доклады, которые Путин получал в феврале-марте 2022 перед отступлением из Киевской, Черниговской и Сумской областей.

Эксперт предположил, что Путин мог поручить контроль над ситуацией в Курской области самым близким людям из своего окружения. Он отметил, что Дюмину и Золотову, возможно, было поручено координировать контртеррористическую операцию. Хотя информация об этом опровергается, ситуация свидетельствует, что Путин не знает, что делать дальше. Герасимову предписано продолжать наступление на Донбассе, но из-за нехватки резервов даже снять одну дивизию с Донбасса для противодействия угрозе в Курской области становится проблематично.

Он исключил возможность наступления российских войск на ВСУ в Брянской и Белгородской областях. Он отметил, что украинские войска могут сами приступить к операциям в этих районах, чтобы защитить свои фланги. Относительно массированных ракетных ударов со стороны России Самусь отметил, что новых ресурсов у России нет, кроме возможных поставок иранских ракет. Он также добавил, что украинское ПВО, особенно с появлением F-16, эффективно противодействует таким угрозам.

Напомним, Владимир Путин провел совещание с военными, силовиками и представителями органов власти, чтобы продемонстрировать свою компетентность в ситуации в Курской области. Аналитики Института изучения войны сообщали, что Путин пытается переложить ответственность за вторжение ВСУ на других представителей российской власти и военных.

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