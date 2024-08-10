"Я не вічний": Лукашенко закликав білорусів готуватися до нового президента

Білоруський диктатор мріє про "вихід на пенсію" і мирне життя в селі.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у суботу, 10 серпня, під час спілкування з жителями містечка Городище, заявив, що він "не вічний" і закликав білорусів "звикати до думки" про іншого президента.

Про це пише "Беларусь Сегодня".

"Я вже публічно починаю говорити всім вам: ви повинні звикати до того (я вас розпестив трішки), що президент буде іншим. Ні, я не кажу, що завтра кину вас чи післязавтра. Але всяке у житті буває. Ви маєте звикати до того, що я не вічний, як і всі ви. Я знаю свої ризики", – наголосив Лукашенко.

Він додав, що головне завдання його президентства – не допустити конфлікту в країні, "щоб ця інфекція не перенеслася на нас".

"Перш ніж піти, ти маєш залишити мирну, спокійну країну. Ось піду, десь у селі житиму з вами поруч, приїду, і ви будете згадувати і дякувати, що гірше не стало", – розмріявся про спокійну старість диктатор.

Нагадаємо, білоруський диктатор впав у паніку і намагався залякати країни СНД страшними наслідками після краху Росії.

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