"Якщо Росія впаде…": Лукашенко піддався панічним настроям

Якщо Росія впаде, то не встоять й інші держави Співдружності незалежних держав (СНД), які "нікому в світі не потрібні". Тому країнам СНД потрібно триматися разом і не шукати тільки власну вигоду.

З таким "криком відчаю" виступив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі Ради міністрів внутрішніх справ СНД у четвер, 8 серпня, пише Белта.

"Може скластися ситуація так, що будь-яка з наших держав без цієї єдності не обійдеться. І якщо ми сьогодні це не зрозуміємо, з кожним з нас розберуться окремо. Але якщо впаде Росія – в цю вирву ми будемо втягнуті всі", – застеріг він.

Білоруський диктатор додав, що у зв'язку з проведенням "СВО" в Україні багато "керівників і силовиків" почали шукати для себе вигоду у цій ситуації, "чого бути категорично не повинно".

"Ви знаєте, мужики, виходячи зі свого досвіду, скажу, що життя таке бурхливе зараз і дуже мінливе. Багато хто шукає вигоду, у тому числі намагається уникнути загального нашого, створеного за радянських часів тренду розвитку. Деякі думають: "Подалі від Росії триматимемося, вона під санкціями. Ми якось боїмося потрапити під них... Шукаємо свою вигоду". Не робіть цього", – не втримав емоції Лукашенко.

Він попередив, що нікому не відомо, "що буде завтра з нами, з нашими державами", й не виключено, що комусь з країн СНД доведеться йти до Росії з простягнутою рукою і просити про допомогу.

"А останні події говорять про те, що нікому ми не потрібні. Ні Росія, ні ми з вами", – побідкався білоруський диктатор.

Нагадаємо, Лукашенко несподівано вирішив показати Заходу "миролюбність" Білорусі. Білоруський диктатор запровадив тимчасовий безвіз для країн Європи.

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