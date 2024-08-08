"Если Россия рухнет…": Лукашенко поддался паническим настроениям

Если Россия рухнет, то не устоят и другие государства Содружества независимых государств (СНГ), которые "никому в мире не нужны". Потому странам СНГ нужно держаться вместе и не искать только собственную выгоду.

С таким "криком отчаяния" выступил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече Совета министров внутренних дел СНГ в четверг, 8 августа, пишет Белта.

"Может сложиться ситуация так, что любое из наших государств без этого единства не обойдется. И если мы сегодня это не поймем, с каждым из нас разберутся отдельно. Но если рухнет Россия – в эту воронку мы будем затянуты все", – предостерег он.

Белорусский диктатор добавил, что в связи с проведением "СВО" в Украине многие "руководители и силовики" начали искать для себя выгоду в этой ситуации, "чего быть категорически не должно".

"Вы знаете, мужики, исходя из своего опыта, скажу, что жизнь такая бурная сейчас и очень изменчивая. Многие ищут выгоду, в том числе пытаются избежать общего нашего, созданного в советские времена тренда развития. Некоторые думают: "Вдали от России будем держаться, она под санкциями. Мы как-то боимся попасть под них... Ищем свою выгоду". Не делайте этого", – не сдержал эмоции Лукашенко.

Он предупредил, что никому не известно, "что будет завтра с нами, с нашими государствами", и не исключено, что кому-то из стран СНГ придется идти к России с протянутой рукой и просить о помощи.

"А последние события говорят о том, что никому мы не нужны. Ни Россия, ни мы с вами", – посетовал белорусский диктатор.

Напомним, Лукашенко неожиданно решил показать Западу "миролюбие" Беларуси. Белорусский диктатор ввел временный безвиз для Европы.

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