Що сталось з Лукашенком: Мережу облетіли шокувальні фото диктатора

Нещодавно білоруському диктатору Олександру Лукашенку нібито стало недобре на саміті в Астані. Останні появи на публіці Олександра Лукашенка, якому незабаром виповниться 70 років, викликали безліч запитань. Всі подробиці – в ексклюзиві TSN.ua.

Журналісти та користувачі соцмереж звернули увагу на свіжі світлини Олександра Лукашенка, зроблені під час зустрічі "без краваток" двох диктаторів у Карелії. Коментатори припустили, що диктатор на щось захворів, адже його вигляд дуже змінився за останні два роки. Самопроголошений президент Білорусі стрімко набрав вагу, ледь пересувається, постійно шукає опору та жаліється на спеку.

Олександр Лукашенко стрімко набрав вагу / Фото: скриншот з відео

Що з Лукашенком

Як пише білоруське опозиційне видання "Зеркало", на здоров’ї 69-річного політика стрімко почали позначатися процеси старіння. Серед перерахованих захворювань – слабшання кісток і м'язів, проблеми зі слухом, онкологічні захворювання, діабет другого типу, який нібито і став причиною зайвої ваги Лукашенка. Принаймні частина цих проблем, схоже, вже торкнулася і Лукашенка.

Раніше "Зеркало" писало про те, що політик роками не може відновитись після операції на колінному суглобі та втратив гостроту зору. Про це свідчить те, що він став часто користуватися окулярами, щоб прочитати текст, а також картки-підказки, написані дуже великим шрифтом.

Олександр Лукашенко ледве ходить

Видання зазначає, що процеси обміну речовин після 60 років уповільнюється, але мало хто коригує свій раціон з урахуванням вікових змін в організмі. Через таке ставлення до свого здоров'я у людини спочатку може з'явитися зайва вага, яка потім може сприяти появі діабету. А про нібито наявний діабет у Лукашенка ширяться чутки вже кілька років поспіль. Додатковим свідченням про діабет Лукашенка є й погіршення зору, що часто є наслідком хвороби.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко важко хворіє, про що свідчить його жахливий зовнішній вигляд / Фото: Associated Press

Що трапилося з Лукашенком у 2023 році

ЗМІ запідозрили хворобу Лукашенка ще на параді перемоги в Москві 2023 року. Тоді білоруського диктатора довелося відвозити у "швидкій". Лукашенко не зміг пройти по площі з Путіним на покладання квітів, його везли на електромобілі, а на руці були помітні бинти. Після цього "параду" білоруський диктатор швидко повернувся до Мінська.

Російські пропагандисти навмисно наголошували на стані Лукашенка, публікували відеоролики про це. Повідомлялося, що Лукашенко спішно залишив Москву, відмовившись від запрошення на путінський "банкет", а до аеропорту його супроводжувала карета швидкої допомоги. Як уточнював Білоруський розслідувальний центр, Лукашенко приїхав на парад вдруге за всю історію – до цього він був присутній на ньому тільки в 2020 році.

В організмі Лукашенка – серйозний збій

Після цього невдалого візиту у Москву з’явилася інформація про те, що в організмі Лукашенка нібито стався серйозний збій. Про це повідомляв проєкт ВЧК-ОГПУ в Telegram з посиланням на інформоване джерело.

Повідомлялося, що до Мінська для лікування Лукашенка неодноразово вилітали "професори" з Москви, зокрема з Центру ім. Бакулева. Судячи з "набору лікарів", у диктатора підозрювали ймовірні проблеми з ендокринною системою та кардіологічні захворювання. Чим був викликаний збій – наразі невідомо.

Лукашенку знову стало зле

Нещодавно Лукашенку знову стало зле. Сталося це під час візиту в Астану на саміт Шанхайської організації співпраці. Про це 5 липня поінформував російський телеканал "Дождь" із посиланням на власні джерела.

Повідомлялося, що 3 липня Лукашенко прибув до Астани, а вже за півтори-дві години його самопочуття різко погіршилося. Наступного дня, під час виступу на саміті ШОС, Лукашенко був блідий і говорив невпевнено.

Як розповіло ЗМІ одне з джерел, Лукашенко важко хворіє, проте на що – невідомо, цю інформацію тримають у найсуворішому секреті.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЛУКАШЕНКО ЛЕДЬ ХОДИТЬ! Диктатор тяжкохворий?! Ці фото шокують!