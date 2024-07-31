На Полтавщині тривога тривала понад 10 годин: місцеві чули звуки вибухів

У регіоні було неспокійно, однак минулося без жертв та постраждалих.

У Полтавській області у ніч проти 31 липня працювала протиповітряна оборона. Жителі регіону повідомляли про звуки вибухів.

Як минула ніч - повідомили в ОВА.

"На Полтавщині повітряна тривога тривала понад 10 годин – від 22:12 30 липня до 8:38 31 липня. Протягом цього часу жителі регіону могли чути звуки вибухів. В області працювала протиповітряна оборона", - повідомив у своєму Telegram очільник ОВА Філіп Пронін.

За його даними, влучань у регіоні не було. Також минулося без травмованих.

Що відомо про нічну атаку по Україні

У ніч проти 31 липня російські війська атакували Україну 89 дронами "Shahed" і керованою авіаційною ракетою Х-59. Українська ППО знищила всі цілі. Ракету запустили з повітряного простору окупованої Херсонщини, а безпілотники — з районів Єйська, Сеща, Курська й Приморсько-Ахтарська.

Це одна з наймасованіших атак ударних дронів. Основною ціллю стала Київщина, а ракету збили на Миколаївщині.

На Київщині через падіння уламків безпілотника спалахнув житловий будинок, однак минулося без постраждалих. Пожежу вже загасили.

За даними Київської ОВА, пошкоджені 13 приватних будинків у чотирьох районах Київщини. Уламки дронів понівечили фасади, покрівлі дахів і вибили вікна.

Новини ТСН 07:00 31 липня. Масована атака "Шахедами"! На Київщині - рекордна повітряна тривога!