У Полтавській громаді чутно звуки вибухів: що відомо

Повітряні Сили ЗС України також заявили про рух ударних БпЛА ворога.

У Полтавській громаді чутно звуки вибухів.

Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного".

Про швидкісну ціль на Полтавщині повідомляли Повітряні Сили ЗС України о 23:11 30 липня.

Також там надали інформацію про рух ударних БпЛА ворога. Так, дрони загрожують на Чернігівщині і прямують північно-західним курсом.

Декілька груп БпЛА – у Шосткинському районі Сумської області. Тримаються південного курсу.

БпЛА з Полтавщини летять на Черкащину та Харківщину.

А декілька груп безпілотників з Харківської області – у бік Полтавської.

"БпЛА на Миколаївщині у Вознесенському районі, перебувайте в укриттях", – закликали Повітряні Сили ЗС України.

Нагадаємо, 30 липня, о 22:55 частину України охопила повітряна тривога. Повітряні сили повідомили про пуски КАБ тактичною авіацією на Донеччині.

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