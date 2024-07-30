У Полтавській громаді чутно звуки вибухів: що відомо

Повітряні Сили ЗС України також заявили про рух ударних БпЛА ворога.
У Полтавській громаді чутно звуки вибухів.
Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного".
Про швидкісну ціль на Полтавщині повідомляли Повітряні Сили ЗС України о 23:11 30 липня.
Також там надали інформацію про рух ударних БпЛА ворога. Так, дрони загрожують на Чернігівщині і прямують північно-західним курсом.
Декілька груп БпЛА – у Шосткинському районі Сумської області. Тримаються південного курсу.
БпЛА з Полтавщини летять на Черкащину та Харківщину.
А декілька груп безпілотників з Харківської області – у бік Полтавської.
"БпЛА на Миколаївщині у Вознесенському районі, перебувайте в укриттях", – закликали Повітряні Сили ЗС України.
Нагадаємо, 30 липня, о 22:55 частину України охопила повітряна тривога. Повітряні сили повідомили про пуски КАБ тактичною авіацією на Донеччині.
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