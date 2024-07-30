По всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

Увечері, 30 липня на всій території України була оголошена повітряна тривога через вилiт винищувaча МiГ-31К в Росії.

Карта повітряних тривог

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Нагадаємо, що винищувач МіГ-31К – носій аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал". Часто ці винищувачі здійснюють не бойові вильоти, а навчальні польоти. Проте тривогу однаково оголошують, бо МіГ-31К здатний уражати цілі на відстані до 2000 кілометрів.

Також, за інформацією моніторингових каналів, відбулися пуски "Шахедів" з Приморсько-Ахатрська (Краснодарський край) та мису "Чауда" в окупованому Криму.

Раніше речник ВМС України Дмитро Плетенчук попередив, що Росія може здійснити комбіновану атаку на Україну найближчим часом.

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