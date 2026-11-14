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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3364
Час на прочитання
2 хв

Зранку РФ запустила по Україні безпілотники: де зараз небезпека — мапа (оновлено)

Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до відбою.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Повітряна тривога.

Повітряна тривога. / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

У суботу, 14 листопада, армія РФ продовжує атакувати Україну безпілотниками. У кількох областях оголошено повітряну тривогу.

Що відомо про небезпеку станом на сьогоднішній ранок — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Нічна атака — звіт ПС 

У звіті Повітряні сили повідоми, що від вечора 13 листопада Росія запустила по Україні 96 ударних БпЛА типу Shahed (61 — реактивний), «Гербера», дрони-імітатори типу «Пародія». Безпілотники летіли з п’яти напрямків: Брянська, Орла, Приморсько-Ахтарська, Донецька і Гвардійського у Криму.

За попередніми даними, станом на 07:30, було збито/подавлено 81 дрон, зокрема 52 реактивні. Втім, зафіксовано влучання на восьми локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях.

Вранішня атака

Зауважимо, станом на 08:00 ситуація щодо руху російських дронів доволі спокійна. Сирени лунають у кількох районах Чернігівщини і Сумщини.

Мапа тривог станом на 08:05 суботи, 14 листопада.

Мапа тривог станом на 08:05 суботи, 14 листопада.

Станом на 07:00 Повітряні Сили ЗСУ попереджали про рух ворожих реактивних безпілотників. Зокрема, у Київській, Чернігівській, Миколаївській і Полтавській областях оголошено «жовту» тривогу.

За даними військових, на Київщині один із дронів рухався курсом на Баришівку, а інший реактивний БпЛА летів у напрямку Козина. Монітори повідомляли, що близько 7 ранку гучно було на околицях Києва. Водночас для Києва небезпеки немає. У столиці сирени лунали ще вночі — від 02:07 до 02:53.

Мапа тривог станом на 07:09.

Мапа тривог станом на 07:09.

Удари РФ по Україні — останні новини

Вночі проти 13 листопада Росія завдала незвичного удару по Україні. Під ударом безпілотників опинилися цивільні об’єкти у Рівному, Запоріжжі, Києві, Вінниці та Одесі, а через загрозу балістики повітряну тривогу оголошували навіть на Закарпатті.

Водночас військово-політичний оглядач Олександр Коваленко наголошує, що Росія не буде припиняти повітряний терор, зокрема Києва. Адже зараз ситуація на фронті для ворога найгірша від 2022-го. Окрім того, зі слів експерта, Москва намагається продемонструвати те, що вона має в Україні домінувальні позиції.

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