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Зранку РФ запустила по Україні безпілотники: де зараз небезпека — мапа (оновлено)
Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до відбою.
У суботу, 14 листопада, армія РФ продовжує атакувати Україну безпілотниками. У кількох областях оголошено повітряну тривогу.
Що відомо про небезпеку станом на сьогоднішній ранок — читайте у матеріалі ТСН.ua.
Нічна атака — звіт ПС
У звіті Повітряні сили повідоми, що від вечора 13 листопада Росія запустила по Україні 96 ударних БпЛА типу Shahed (61 — реактивний), «Гербера», дрони-імітатори типу «Пародія». Безпілотники летіли з п’яти напрямків: Брянська, Орла, Приморсько-Ахтарська, Донецька і Гвардійського у Криму.
За попередніми даними, станом на 07:30, було збито/подавлено 81 дрон, зокрема 52 реактивні. Втім, зафіксовано влучання на восьми локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях.
Вранішня атака
Зауважимо, станом на 08:00 ситуація щодо руху російських дронів доволі спокійна. Сирени лунають у кількох районах Чернігівщини і Сумщини.
Станом на 07:00 Повітряні Сили ЗСУ попереджали про рух ворожих реактивних безпілотників. Зокрема, у Київській, Чернігівській, Миколаївській і Полтавській областях оголошено «жовту» тривогу.
За даними військових, на Київщині один із дронів рухався курсом на Баришівку, а інший реактивний БпЛА летів у напрямку Козина. Монітори повідомляли, що близько 7 ранку гучно було на околицях Києва. Водночас для Києва небезпеки немає. У столиці сирени лунали ще вночі — від 02:07 до 02:53.
Удари РФ по Україні — останні новини
Вночі проти 13 листопада Росія завдала незвичного удару по Україні. Під ударом безпілотників опинилися цивільні об’єкти у Рівному, Запоріжжі, Києві, Вінниці та Одесі, а через загрозу балістики повітряну тривогу оголошували навіть на Закарпатті.
Водночас військово-політичний оглядач Олександр Коваленко наголошує, що Росія не буде припиняти повітряний терор, зокрема Києва. Адже зараз ситуація на фронті для ворога найгірша від 2022-го. Окрім того, зі слів експерта, Москва намагається продемонструвати те, що вона має в Україні домінувальні позиції.