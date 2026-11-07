ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
5
Час на прочитання
3 хв

Яке церковне свято в Україні 14 листопада

Що за церковне свято святкують в Україні за новим і старим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Церковне свято 14 листопада

Церковне свято 14 листопада / © unsplash.com

14 листопада (27 листопада), в православному календарі день пам’яті апостола Пилипа. Пилип походив із Віфсаїди — міста в Галілеї, звідки також були апостоли Петро та Андрій. Його ім’я має грецьке походження і перекладається як «той, хто любить коней».

За євангельським свідченням, Пилип був одним із перших учнів, яких Ісус Христос запросив іти за Ним. У Євангелії від Івана розповідається, що наступного дня після покликання Андрія та Петра Ісус зустрів Пилипа й сказав йому: «Іди за Мною» (Ів. 1:43).

Пилип прийняв це запрошення та став послідовником Христа. Згодом він зустрів Натанаїла й розповів йому про Ісуса, назвавши Його Тим, про Кого писали Мойсей у Законі та пророки. Коли Натанаїл засумнівався, чи може з Назарета походити щось добре, Пилип відповів просто: «Прийди та подивися!» (Ів. 1:46).

Цей епізод показує одну з характерних рис апостола: він прагнув ділитися з іншими тим, що сам відкрив для себе, і запрошував людей особисто переконатися в істинності почутого.

Пилип став одним із дванадцяти апостолів, яких Ісус обрав для поширення свого вчення. Він супроводжував Спасителя під час проповідей, був свідком чудес і подій, що стали основою християнської віри.

У Євангелії від Івана апостол Пилип згадується в кількох важливих епізодах.

Після воскресіння Ісуса Христа Пилип разом з іншими апостолами залишився в Єрусалимі. У книзі Діянь святих апостолів він згадується серед учнів, які зібралися в Сіонській світлиці та очікували обіцяного Святого Духа (Дії 1:13).

Церковне свято в Україні 14 листопада за старим календарем

За старим календарем 14 листопада в Україні вшановували пам’ять святих безсрібників Косми і Даміана. Святі Косма і Даміан були рідними братами, які жили в Малій Азії та присвятили своє життя допомозі хворим. Вони мали дар лікування, зцілювали людей і навіть тварин, не беручи за свою працю грошей. Саме тому їх назвали безсрібниками. Брати проповідували християнську віру, допомагали нужденним і закликали людей довіряти Богові. За церковним переданням, вони отримали від Господа дар чудотворення, завдяки якому здійснювали зцілення.

Прикмети 14 листопада

Народні прикмети 14 листопада / © pexels.com

Народні прикмети 14 листопада / © pexels.com

  • Якщо річки та озера почали замерзати — зима буде холодною.

  • Якщо дерева ще не скинули все листя — зима може бути затяжною.

  • Якщо вранці стоїть туман — незабаром потеплішає.

Що не можна робити 14 листопада

14 листопада не радили мити підлогу та виносити сміття, побоюючись разом із непотребом позбутися домашнього достатку. Також намагалися уникати надмірностей у їжі. За народними повір’ями, байдикування, лінощі та звичка довго спати цього дня могли накликати фінансові труднощі й відвернути удачу.

Що можна робити 14 листопада

У народному календарі цей день має кілька назв: Пилипів день, Заговини та Пилипівка. За традицією, напередодні Різдвяного посту родина збиралася за святковим столом, пригощала гостей і споживала скоромні страви. Вважалося, що так люди готуються до тривалого періоду постування.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie