Яке церковне свято в Україні 14 листопада

Церковне свято 14 листопада / © unsplash.com

Реклама

14 листопада (27 листопада), в православному календарі день пам’яті апостола Пилипа. Пилип походив із Віфсаїди — міста в Галілеї, звідки також були апостоли Петро та Андрій. Його ім’я має грецьке походження і перекладається як «той, хто любить коней».

За євангельським свідченням, Пилип був одним із перших учнів, яких Ісус Христос запросив іти за Ним. У Євангелії від Івана розповідається, що наступного дня після покликання Андрія та Петра Ісус зустрів Пилипа й сказав йому: «Іди за Мною» (Ів. 1:43).

Реклама

Пилип прийняв це запрошення та став послідовником Христа. Згодом він зустрів Натанаїла й розповів йому про Ісуса, назвавши Його Тим, про Кого писали Мойсей у Законі та пророки. Коли Натанаїл засумнівався, чи може з Назарета походити щось добре, Пилип відповів просто: «Прийди та подивися!» (Ів. 1:46).

Реклама

Цей епізод показує одну з характерних рис апостола: він прагнув ділитися з іншими тим, що сам відкрив для себе, і запрошував людей особисто переконатися в істинності почутого.

Пилип став одним із дванадцяти апостолів, яких Ісус обрав для поширення свого вчення. Він супроводжував Спасителя під час проповідей, був свідком чудес і подій, що стали основою християнської віри.

У Євангелії від Івана апостол Пилип згадується в кількох важливих епізодах.

Після воскресіння Ісуса Христа Пилип разом з іншими апостолами залишився в Єрусалимі. У книзі Діянь святих апостолів він згадується серед учнів, які зібралися в Сіонській світлиці та очікували обіцяного Святого Духа (Дії 1:13).

Реклама

Церковне свято в Україні 14 листопада за старим календарем

За старим календарем 14 листопада в Україні вшановували пам’ять святих безсрібників Косми і Даміана. Святі Косма і Даміан були рідними братами, які жили в Малій Азії та присвятили своє життя допомозі хворим. Вони мали дар лікування, зцілювали людей і навіть тварин, не беручи за свою працю грошей. Саме тому їх назвали безсрібниками. Брати проповідували християнську віру, допомагали нужденним і закликали людей довіряти Богові. За церковним переданням, вони отримали від Господа дар чудотворення, завдяки якому здійснювали зцілення.

Прикмети 14 листопада

Народні прикмети 14 листопада / © pexels.com

Якщо річки та озера почали замерзати — зима буде холодною.

Якщо дерева ще не скинули все листя — зима може бути затяжною.

Якщо вранці стоїть туман — незабаром потеплішає.

Що не можна робити 14 листопада

14 листопада не радили мити підлогу та виносити сміття, побоюючись разом із непотребом позбутися домашнього достатку. Також намагалися уникати надмірностей у їжі. За народними повір’ями, байдикування, лінощі та звичка довго спати цього дня могли накликати фінансові труднощі й відвернути удачу.

Що можна робити 14 листопада

У народному календарі цей день має кілька назв: Пилипів день, Заговини та Пилипівка. За традицією, напередодні Різдвяного посту родина збиралася за святковим столом, пригощала гостей і споживала скоромні страви. Вважалося, що так люди готуються до тривалого періоду постування.

Новини партнерів

Новини партнерів