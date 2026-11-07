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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
12
Час на прочитання
3 хв

День ангела 14 листопада: кого та як вітати з іменинами

14 листопада 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 14 листопада

Який день ангела 14 листопада / © pexels.com

Хто святкує день ангела 14 листопада

14 листопада 2026 року привітайте з іменинами Василя, Віктора, Гаврила, Георгія, Григорія, Дмитра, Костянтина, Миколу, Михайла, Олександра, Олексія, Петра, Пилипа, Сергія, Федора, Ганну.

Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві дружелюбний, тихий. В дорослому віці стає працьовитим.

Віктор — латинське ім’я, перекладається як «переможець». В дитинстві активний, рухливий. В дорослому віці стає товариським.

Гаврило — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «Бог — моя сила». В дитинстві комунікабельний, відрізняється ораторськими здібностями. В дорослому віці стає емоційним.

Георгій — давньогрецьке походження, означає «землероб». В дитинстві порядний, честолюбний. В дорослому віці стає жартівником.

Григорій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «бадьорий». В дитинстві дбайливий, переконливий. В дорослому віці стає відкритим.

Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «присвячений Деметрі». В дитинстві наполегливий, імпульсивний. В дорослому віці стає комунікабельним.

Костянтин — латинське походження, означає «стійкий». В дитинстві доброзичливий, активний. В дорослому віці стає різким.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець народів». В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться «хто як Бог». В дитинстві ввічливий, чемний. В дорослому віці стає справедливим.

Олександр — давньогрецьке походження, означає «захисник». В дитинстві сміливий, рухливий. В дорослому віці стає працьовитим.

Олексій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «помічник». В дитинстві енергійний, комунікабельний. В дорослому віці стає рішучим.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «скеля». В дитинстві вольовий, активний. В дорослому віці стає товариським.

Пилип — давньогрецьке походження, означає «любитель коней». В дитинстві вразливий, примхливий. В дорослому віці стає надійним.

Сергій — латинське ім’я, перекладається як «знатний». В дитинстві тихий, боязкий. В дорослому віці стає чесним.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «подарунок Бога». В дитинстві спокійний, ніжний. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Ганна — давньоєврейське походження, означає «блага». В дитинстві добра, гарно вчиться. В дорослому віці стає наполегливою.

День ангела 14 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 14 листопада — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 14 листопада — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щирої любові та багато щасливих моментів. Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів, допомагає долати труднощі й освітлює шлях до здійснення найзаповітніших мрій.

***

З Днем ангела! Нехай у житті завжди вистачає приводів для радості, поруч будуть дорогі серцю люди, а кожен день приносить приємні новини та добрі зустрічі. Бажаю миру, достатку, гармонії в душі й Божого благословення на всі добрі справи.

***

Щиро вітаю з іменинами! Нехай твій небесний покровитель захищає від усього лихого, дарує сили, мудрість і впевненість у власних рішеннях. Бажаю, щоб мрії здійснювалися, серце було сповнене любові, а доля частіше тішила приємними несподіванками.

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб кожен життєвий крок супроводжувався удачею, кожна справа приносила задоволення, а кожен новий день відкривав цікаві можливості. Нехай у домі панують затишок і добробут, у серці живе надія, а поруч завжди будуть люди, на яких можна покластися.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди тримає над тобою свої крила, допомагає знаходити правильні відповіді, оберігає в дорозі та підтримує у складні хвилини. Бажаю щасливої долі, міцного здоров’я, щирих почуттів, фінансового добробуту та якомога більше світлих і радісних днів!

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