Атака дронів: в ОВА розповіли про руйнування на Київщині

Вночі внаслідок атаки дронів на Київщину пошкоджено 13 приватних будинків у чотирьох районах. Постраждалих немає, житлові та критичні об'єкти не постраждали.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Всю ніч ворог масовано атакував нашу область ударними дронами. Тривога тривала понад 7 годин. В регіоні працювали сили ППО, всі ворожі цілі були збиті", - зазначив він.

Під час атаки були пошкоджені фасади, дахи, вибиті вікна, а в одному з будинків сталася пожежа, яку ліквідували. Оперативні групи працюють над усуненням наслідків атаки. Більшість уламків дронів впали поза населеними пунктами.

Кравченко висловив подяку силам оборони за захист і нагадав жителям про важливість реагування на сигнали тривоги та перебування в укриттях до завершення небезпеки.

Раніше ми писали про те, що вночі 31 липня 2024 року безпілотники атакували Україну: де було чути вибухи.

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