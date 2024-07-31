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Нічну атаку на Курськ влаштували українські війська: по чому влупили

Нічну атаку на Курськ влаштували українські війська: по чому влупили

Удар по російських об'єктах у Курську / Ілюстративне фото від Генштабу ЗСУ

Генштаб ЗСУ повідомив про вибухи в точках прицілювання.

Вибухи у Курську в ніч проти 31 липня – справа рук Сил оборони України. Вони завдали удару по складу зберігання озброєння і військової техніки біля російського міста.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"Сили оборони України продовжують ефективно уражати важливі військові об’єкти російських окупантів. Сьогодні вночі завдано удару по складу зберігання озброєння і військової техніки біля населеного пункту Курськ (російська федерація)", – йдеться в заяві Генштабу.

Там додали, що працювала російська ППО та спостерігалися вибухи в точках прицілювання.

Бойову роботу вели визначені підрозділи зі складу сил та засобів ВМС ЗСУ у взаємодії з іншими складниками Сил оборони України. Детальні дані про результат ураження уточнюється.

Нагадаємо, вночі у Курську лунали вибухи, місцеві жителі заявляли про атаку безпілотників і повідомляли про пожежу на якомусь об’єкті.

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