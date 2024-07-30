Удар по нафтобазі у Курській області: деталі від Генштабу

Наші бійці вночі 30 липня завдали удару по черговому стратегічному об’єкту російських окупантів. Вони успішно уразили нафтобазу ворога "Логістичний центр №43" в населеному пункті Вози, Курська область РФ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними розвідки, внаслідок атаки на об’єкті противника виникла пожежа. Удар завдано силами і засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Очікуємо на деталі щодо наслідків ураження нафтобази.

"Сили оборони і надалі вживатимуть всіх можливих заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російських окупантів, щоб змусити їх припинити збройну агресію проти України", – підсумували у Генштабі.

Нагадаємо, 28 липня невідомі БПЛА атакували Курську область Росії. Місцеві поскаржилися на низку вибухів.

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