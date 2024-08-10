"Я не вечен": Лукашенко призвал белорусов готовиться к новому президенту

Белорусский диктатор мечтает о "выходе на пенсию" и мирной жизни в деревне.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу, 10 августа, во время общения с жителями городка Городище, заявил, что он "не вечен" и призвал белорусов "привыкать к мысли" о другом президенте.

Об этом пишет "Беларусь Сегодня".

"Я уже публично начинаю говорить всем вам: вы должны привыкать к тому (я вас избаловал немного), что президент будет другим. Нет, я не говорю, что завтра брошу вас или послезавтра. Но всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому., что я не вечен, как и все вы. Я знаю свои риски", – подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что главная задача его президентства – не допустить конфликта в стране, "чтобы эта инфекция не перенеслась на нас".

"Прежде чем уйти, ты должен покинуть мирную, спокойную страну. Вот уйду, где-то в селе буду жить с вами рядом, приеду, и вы будете вспоминать и благодарить, что хуже не стало", — размечтался о спокойной старости диктатор.

Напомним, белорусский диктатор впал в панику и пытался запугать страны СНГ страшными последствиями после краха России.

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