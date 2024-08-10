Наступление на Россию: Лукашенко прокомментировал "прорыв" в Курской области

Диктатор обвиняет Украину в нежелании мира.

Белорусский "президент" Александр Лукашенко цинично заявил, что операция ВСУ в Курской области РФ показывает неготовность Украины к миру.

Об этом со ссылкой на диктатора сообщает Белта.

По его словам, Киев к миру не готов. Что больше – Лукашенко обвинил Украину и продолжении "эскалации этой напряженности"

"Два дня назад атака на Курском направлении, где они продвинулись на несколько десятков километров – 30-35 уже сегодня. Окапываются там", — высказался так называемый "президент" Лукашенко.

Также он заявил, что якобы украинские БПЛА ночью 10 августа нарушили воздушное пространство Беларуси. Мол, это тоже не свидетельствует о желании мира.

Напомним, аналитики ISW назвали четыре сценария того, как "фюрер" РФ Владимир Путин отреагирует на бои в Курской области. Отмечается, что ВСУ смогли добиться оперативной неожиданности вдоль границы с Россией.

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