Наступ на Росію: Лукашенко прокоментував "прорив" в Курській області

Диктатор звинувачує Україну в небажанні миру.

Білоруський "президент" Олександр Лукашенко цинічно заявив, мовляв, операція ЗСУ у Курській області РФ показує неготовність України до миру.

Про це з посиланням на диктатора повідомляє Белта.

З його слів, Київ до миру не готовий. Що більше - Лукашенко звинуватив Україну і продовженні "ескалації цієї напруженості"

"Два дні тому атака на Курському напрямку, де вони просунулися на кілька десятків кілометрів – 30-35 уже сьогодні. Окопуються там", - висловився так званий "президент" Лукашенко.

Також він заявив,, що нібито українські БПЛА вночі 10 серпня порушили повітряний простір Білорусі. Мовляв, це також не свідчить про бажання миру.

Нагадаємо, аналітики ISW назвали чотири сценарії того, як "фюрер" РФ Володимир Путін відреагує на бої в Курській області. Зазначається, що ЗСУ змогли досягти оперативної несподіванки вздовж кордону з Росією.

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