Тарас Цымбалюк рассказал о семейном бюджете с возлюбленной-бизнесвумен и кто зарабатывает больше

Украинский актер Тарас Цымбалюк откровенно рассказал, как они с возлюбленной-бизнесвумен Светланой Готочкиной поделили финансы и кто из них больше зарабатывает.

Знаменитость признался, что как такового семейного бюджета у них с избранницей нет. В частности, у влюбленных есть собственные средства, которые они тратят и не просят друг у друга. Тем не менее, Цымбалюк признается, что Готочкина зарабатывает больше него. В актера с началом войны достаточно нестабильный заработок. Его возлюбленная владеет рестораном и брендом верхней одежды, поэтому у нее постоянный доход.

Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

"У нас нет семейного бюджета. Ясно, что мне это комфортно, но я не захожу в магазин, беру продукты на 8 тысяч и жду, чтобы Света заплатила. Я должен платить за рестораны, нашу еду, поездки, заправить машину, но она зарабатывает свои деньги, если сидит в салоне, она мне не звонит, чтобы я заплатил. У нее есть свои деньги, она их тратит", – рассказал актер в подкасте Алины Шаманской.

Также артист признался, почему не спешит звать замуж Светлану Готочкину. К слову, для артиста это не главное, однако в его избранницы свадьбы не было, поэтому он хочет сделать для нее этот день особенным. Тарас Цымбалюк говорит, что сначала должен заработать средства, а также купить для них общий дом, после чего уже можно организовывать громкий праздник, который бы Светлане запомнился.

Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

"У нас со Светланой есть общие цели. Мы хотим купить дом. Но я не считаю, что сначала мы должны побежать расписаться и сделать свадьбу. Светлана, она никогда не была замужем, и ей хочется свадьбы, чтобы она запомнилась. Мне не хочется делать для нее обычную свадьбу. Если это делать, это должно быть достойно, чтобы она это вспоминала. Сейчас я элементарно по баблу не потяну свадьбу, которую хочу сделать. Я хочу, чтобы у нас было собственное жилье. Эти вещи сейчас на первом месте", – рассказал актер.

Напомним, ранее Тарас Цымбалюк объяснил, почему не воюет на фронте. К слову, в прошлом году звезда кино признавалась, что получил повестку.

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