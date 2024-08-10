Ольга Фреймут коротко подстриглась и похвасталась кардинально новым образом

Украинская ведущая Ольга Фреймут, которая вернулася в Украину, похвасталась новым образом.

В своем Instagram знаменитость поделилась, что посетила своего парикмахера, клиенткой которого является уже 14 лет. Ведущая решилась на кардинальное изменение имиджа. В частности, Ольга Фреймут избавилась от длинных волос и коротко подстриглась.

Но это не все изменения во внешнем виде, на которые решилась ведущая. Знаменитость избавилась от своего эффектного блонда и перекрасилась. Теперь у Ольги Фреймут темные волосы.

Ольга Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

"Мой колорист и парикмахер Игорь. Мы вместе уже 14 лет. Как вам?" – поинтересовалась у пользователей знаменитость.

Напомним, недавно Ольга Фреймут вернулась в Украину. Из-за границы приехала не только ведущая, но и ее дочери. К слову, 18-летняя Злата находится в Киеве. Дочь Ольги Фреймут тоже ощутила на себе реалии войны. Злата Митчелл показывала, как во время массированной ракетной атаки пряталась в укрытии.

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