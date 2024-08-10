"Все под контролем": мэр российской Суджи сообщил, есть ли ВСУ в городе

Российский город Суджа в Курской области, где произошел "прорыв" госграницы РФ, не находится под контролем ВСУ.

Об этом заявил городской Виталий Слащев, пишут росСМИ.

По его словам, украинские военнослужащие находятся в пригороде — Заолешенке и Гончаровке. Мол, часть домов в окрестностях города занимают русские солдаты.

Также Слащев заявил, что "город — в серой зоне", а рядом с ним проходят бои.

В свою очередь, у российских "военкоров" очень разные заявления о боях у Суджи. Некоторые сообщают, что, якобы, ни Суджа, ни Коренево не под контролем украинских войск. Другие заявляют, что Суджу медленно окружают, а тылы группировки украинских сил уже находятся к северу от города.

Напомним, накануне Telegram-канал "Оперативный ВСУ" сообщил, что Суджа в Курской области контролируется ВСУ. Официально в украинском Генеральном штабе не комментируют события в Курской области.

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