"Все под контролем": мэр российской Суджи сообщил, есть ли ВСУ в городе

Власти города говорят, что возле него идут бои.
Российский город Суджа в Курской области, где произошел "прорыв" госграницы РФ, не находится под контролем ВСУ.
Об этом заявил городской Виталий Слащев, пишут росСМИ.
По его словам, украинские военнослужащие находятся в пригороде — Заолешенке и Гончаровке. Мол, часть домов в окрестностях города занимают русские солдаты.
Также Слащев заявил, что "город — в серой зоне", а рядом с ним проходят бои.
В свою очередь, у российских "военкоров" очень разные заявления о боях у Суджи. Некоторые сообщают, что, якобы, ни Суджа, ни Коренево не под контролем украинских войск. Другие заявляют, что Суджу медленно окружают, а тылы группировки украинских сил уже находятся к северу от города.
Напомним, накануне Telegram-канал "Оперативный ВСУ" сообщил, что Суджа в Курской области контролируется ВСУ. Официально в украинском Генеральном штабе не комментируют события в Курской области.
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