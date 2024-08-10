Россия заявила о сбитии 32 беспилотников: куда именно они летели

В Ярославской области России жалуются на попытки БПЛА атаковать предприятие.

Российское министерство обороны 10 августа заявило о сбитии 32 беспилотников в 2 регионах.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Отмечается, что ПВО РФ якобы перехватило и уничтожило 32 БПЛА самолетного типа: 26 над Курской областью и 6 над Ярославской.

Губернатор Ярославской области РФ Михаил Евраев заявил, что дроны пытались атаковать одно из предприятий региона. На месте падения разрушений и пострадавших нет.

"В зоне обнаружения работают экстренные службы. На территории региона могут оставаться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия", — сказал он.

Напомним, в новом отчете Института изучения войны (ISW) сообщается, что "украинская механизированная наступательная операция" на территории Курской области, которая началась 6 августа, продолжается в рамках операции на территории России. Украинские силы находятся в районах до 35 километров от международной границы с Сумской областью.

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