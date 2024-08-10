Росія заявила про збиття 32 безпілотників: куди саме вони летіли

У Ярославській області Росії скаржаться на спроби БПЛА атакувати підприємство.

Російське міністерство оборони 10 серпня заявило про збиття 32 безпілотників у 2 регіонах.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Зазначається, що ППО РФ нібито перехопила та знищила 32 БПЛА літакового типу: 26 над Курською областю та 6 над Ярославською.

Губернатор Ярославської області РФ Михайло Євраєв заявив, що дрони намагалися атакувати одне з підприємств регіону. На місці їх падіння руйнувань та постраждалих немає.

"У зоні виявлення працюють екстрені служби. На території регіону можуть залишатися фрагменти безпілотників, які є важливими для слідства", - сказав він.

Нагадаємо, у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW) повідомляється, що "українська механізована наступальна операція" на території Курської області, яка розпочалася 6 серпня, триває в межах операції на території Росії. Українські сили присутні в районах до 35 кілометрів від міжнародного кордону з Сумською областю.

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