Прорив кордону РФ: у Forbes оцінили успіхи ЗСУ в Курській області

За чотири дні п'ять бригад частково або повністю зайняли близько 400 квадратних миль Курської області та захопили в полон десятки російських військ.

Через чотири дні після раптового вторгнення України до Курської області, кількість підтверджених українських бригад у зоні вторгнення та навколо неї зросла щонайменше до п’яти: чотири армійські механізовані бригади та одна бригада самостійного повітряного штурму.

Таку оцінку висловили аналітики Forbes.

Загалом ці підрозділи могли контролювати до 10 000 військовослужбовців і 600 одиниць бронетехніки. Додаткові підрозділи артилерії, протиповітряної оборони, безпілотників і розвідки відіграють важливу допоміжну роль.

Щоб побачити масштаби українських сил під Курськом і навколо нього, нагадаємо, що влітку 2023 року Київ сформував корпус з десятка нових бригад для ведення контрнаступу на півдні.

"За чотири дні п'ять бригад частково або повністю зайняли близько 400 квадратних миль Курської області та захопили в полон десятки російських військових. Хоча все ще можливо, що бригади не мають наміру залишатися в Росії, наразі немає жодних ознак того, що вони сповільнюють свої атаки", - йдеться в повідомленні.

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"Ми можемо лише сподіватися, що Україна має добре підготовлений план і що ця операція перетвориться на щось більше, ніж просто значну піар-перемогу з позитивними політичними наслідками", — вважає Артур Рехі, естонський військовий і аналітик.

У перші години українського штурму кордону у вівторок було очевидно, що принаймні три бригади брали безпосередню участь або виконували допоміжну роль: 22-га та 88-ма механізовані бригади армії, а також 80-та десантно-штурмова бригада.

А потім, у четвер, 116-та механізована бригада армії опублікувала відео, зняте групою безпілотників "Хорне", на якому зображені танки та БТРи бригади, що котяться на Курськ.

Взяті разом, п’ять підтверджених бригад Курського корпусу є різноманітною групою, що використовує різноманітну комбінацію колишньої радянської, європейської та американської бронетехніки, включаючи колісні бойові машини піхоти Stryker, що поставляються США, і польські танки PT-91. Йдеться і про запаморочливий набір артилерії: колишні радянські 2С3, колишні британські гаубиці AS-90 та колишні італійські М-109L, а також реактивні установки РМ-70 із Чехії.

"Ми можемо припустити це тому, що 27-ма артилерійська бригада є єдиним оператором українських колісних пускових установок високомобільної артилерійської ракетної системи американського виробництва, які стріляють ракетами M30/31 із GPS-наведенням на відстань понад 50 миль. HIMARS, очевидно, були зайняті навколо Курська", - кажуть аналітики ISW.

Головна загроза для операції ЗСУ

Заборона артилерії нівелює одну з головних загроз для української операції.

"Основне занепокоєння на даний момент — це ризик ізоляції Росією українських підрозділів на фронті", — пояснив один з аналітиків економічного журналу.

Однак, росіяни навряд чи зможуть ізолювати українців, якщо вони не можуть пройти через українську артилерію, щоб атакувати лінії постачання основних українських сил.

"І кожен день затримки цементує перемоги українців, оскільки нові підрозділи — останнім часом 61-ша та 116-та механізовані бригади — підкочують до Курська", - додали в повідомленні.

Зазначимо, раніше ми пояснювали, яку територію контролюють ЗСУ в Курській області та коли війська РФ зможуть її повернути.

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