Прорыв границы РФ: в Forbes оценили успехи ВСУ в Курской области

За четыре дня пять бригад частично или полностью заняли около 400 квадратных миль Курской области и захватили в плен десятки русских войск.

Через четыре дня после внезапного вторжения Украины в Курскую область, количество подтвержденных украинских бригад в зоне вторжения и вокруг нее выросло по меньшей мере до пяти: четыре армейских механизированных бригад и одна бригада самостоятельного воздушного штурма.

Такую оценку высказали аналитики Forbes.

В общей сложности эти подразделения могли контролировать до 10 000 военнослужащих и 600 единиц бронетехники. Дополнительные подразделения артиллерии, противовоздушной обороны, беспилотников и разведки играют немаловажную вспомогательную роль.

Чтобы увидеть масштабы украинских сил под Курском и вокруг него, напомним, что летом 2023 Киев сформировал корпус из десятка новых бригад для ведения контрнаступления на юге.

"За четыре дня пять бригад частично или полностью заняли около 400 квадратных миль Курской области и захватили в плен десятки российских военных. Хотя все еще возможно, что бригады не намерены оставаться в России, пока нет никаких признаков того, что они замедляют свои атаки", — говорится в сообщении.

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"Мы можем только надеяться, что Украина имеет хорошо подготовленный план и что эта операция превратится в нечто большее, чем просто значительную пиар-победу с положительными политическими последствиями ", — считает Артур Рехи, эстонский военный и аналитик.

В первые часы украинского штурма границы во вторник было очевидно, что по крайней мере три бригады принимали непосредственное участие или выполняли вспомогательную роль: 22-я и 88-я механизированные бригады армии, а также 80-я десантно-штурмовая бригада.

А затем, в четверг, 116-я механизированная бригада армии опубликовала видео, снятое группой беспилотников "Хорне", на котором изображены катящиеся на Курск танки и БТРы бригады.

Взятые вместе пять подтвержденных бригад Курского корпуса являются разнообразной группой, использующей разнообразную комбинацию бывшей советской, европейской и американской бронетехники, включая поставляемые США колесные боевые машины пехоты Stryker и польские танки PT-91. Речь идет и об удивительном наборе артиллерии: бывшие советские 2С3, бывшие британские гаубицы AS-90 и бывшие итальянские М-109L, а также реактивные установки РМ-70 из Чехии.

"Мы можем предположить это потому, что 27 артиллерийская бригада является единственным оператором украинских колесных пусковых установок высокомобильной артиллерийской ракетной системы американского производства, которые стреляют ракетами M30/31 с GPS-наведением на расстояние более 50 миль. HIMARS, очевидно, были Курская ”, – говорят аналитики ISW.

Главная угроза для операции ВСУ

Запрет артиллерии нивелирует одну из главных угроз украинской операции.

"Основная обеспокоенность на данный момент – это риск изоляции Россией украинских подразделений на фронте", – пояснил один из аналитиков экономического журнала.

Однако россияне вряд ли смогут изолировать украинцев, если они не могут пройти через украинскую артиллерию, чтобы атаковать линии поставок основных украинских сил.

"И каждый день задержки цементирует победы украинцев, поскольку новые подразделения — в последнее время 61-я и 116-я механизированные бригады — подкатывают в Курск", — добавили в сообщении.

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