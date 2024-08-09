Суджа в Курской области контролируется ВСУ — военные

Вооруженные силы Украины контролируют город Суджа в Курской области.

Об этом заявили военные 99-го механизированного батальона 61-й отдельной степной бригады на видео, опубликованном в Telegram-канале "Оперативный ВСУ".

"Желаю здоровья из города Суджа. Новости у нас такие: город контролируется Вооруженными силами Украины. В городе покой. Все дома целы. Стратегический объект "Газпрома" контролируется 99-м механизированным батальоном 61-й отдельной степной бригады. Всем мирного неба. Слава Украине", — говорит военный на видео.

Официально в Генеральном штабе ВСУ никак не комментируют события в Курской области.

Ситуация в Судже

Напомним, за последние три дня ситуация в Курской области достаточно "тревожная". Появляется все больше информации о продвижении освободительных войск в глубь России.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео "ВСУ ЗАШЛИ НА 25 км вглубь РОССИИ" – у россиян агония! Что происходит в Курской области?!

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