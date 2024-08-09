Суджа у Курській області контролюється ЗСУ — військові

Збройні сили України контролюють місто Суджа у Курській області.

Про це заявили військові 99-го механізованого батальйону 61-ї окремої степової бригади на відео, яке опублікував Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

"Бажаю здоров'я з міста Суджа. Новини в нас такі: місто контролюється Збройними силами України. У місті спокій. Всі будинки цілі. Стратегічний об'єкт "Газпрому" контролюється 99-м механізованим батальйоном 61-ї окремої степової бригади. Усім мирного неба. Слава Україні", — каже військовий на відео.

Офіційно у Генеральному штабі ЗСУ ніяк не коментують події в Курській області.

Ситуація в Суджі

Нагадаємо, упродовж останніх трьох днів ситуація у Курській області доволі "тривожна". З'являється дедалі більше інформації про просування визвольних військ углиб Росії.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ЗСУ ЗАЙШЛИ НА 25 км углиб РОСІЇ" – у рашистів агонія! Що відбувається в Курській області?!"

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