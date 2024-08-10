Ольга Фреймут коротко підстриглася і похизувалася кардинально новим образом

Українська ведуча Ольга Фреймут, яка повернулася до України, похизувалася новим образом.

У своєму Instagram знаменитість поділилася, що відвідала свого перукаря, клієнткою якого є вже 14 років. Ведуча наважилася на кардинальну зміну іміджу. Зокрема, Ольга Фреймут позбулася довгого волосся та коротко підстриглася.

Та це не всі зміни в зовнішньому вигляді, на які наважилася ведуча. Знаменитість позбулася свого ефектно блонду та перефарбувалася. Тепер в Ольги Фреймут темне волосся.

Ольга Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

"Мій колорист і перукар Ігор. Ми разом вже 14 років. Як вам?" – поцікавилася в користувачів знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Фреймут повернулася до України. З-за кордону приїхала не лише ведуча, а й її доньки. До слова, 18-річна Злата перебуває в Києві. Донька Ольги Фреймут також відчула на собі реалії війни. Злата Мітчелл показувала, як під час масованої ракетної атаки ховалася в укритті.

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