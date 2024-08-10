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На Вінниччині фермер з рушниці застрелив сина

На Вінниччині фермер з рушниці застрелив сина

На Вінниччині фермер з рушниці застрелив сина / Фото: ГУ Нацполіції у Вінницькій області

Батько вистрелив у голову власному синові через міжособистісний конфлікт.

На Вінниччині під час конфлікту фермер застрелив власного сина.

Про це повідомляє поліція Вінницької області.

В одному з сіл Жмеринської територіальної громади чоловік з рушниці смертельно поранив свого сина. Наразі фігурант перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Про те, що сталось в поліцію повідомив сам 71-річний підозрюваний 7 серпня ввечері. На місці події поліцейські слідчо-оперативної групи з’ясували, що на території власного фермерського господарства між чоловіками відбулась сварка з особистих питань, під час якої батько здійснив декілька пострілів, й одна з куль влучила його 48-річному сину в голову. Від отриманого поранення той загинув.

Знаряддя злочину — мисливський нарізний карабін та гільзи — правоохоронці вилучили. Фігуранта затримали у процесуальному порядку.

На Вінниччині фермер з рушниці застрелив сина / © ГУ Нацполіції у Вінницькій області
На Вінниччині фермер з рушниці застрелив сина / Фото: ГУ Нацполіції у Вінницькій області
На Вінниччині фермер з рушниці застрелив сина / © ГУ Нацполіції у Вінницькій області
На Вінниччині фермер з рушниці застрелив сина / Фото: ГУ Нацполіції у Вінницькій області

Слідчі поліції за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомили затриманому про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, в Тернополі майор застав свою дружину з коханцем-сержантом та застрелив його. Подія сталася вночі 21 липня. 

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