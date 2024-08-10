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У Лівані ізраїльська армія ліквідувала топкомандира ХАМАС

У Лівані ізраїльська армія ліквідувала топкомандира ХАМАС

ЦАХАЛ знищив старшого командира ХАМАС Самера аль-Хаджа в Лівані / Фото: Associated Press

Самер аль-Хадж в Лівані відповідав за запуск ракет та вербування терористів для нападів на Ізраїль.

Армія оборони Ізраїлю завдала авіаудару по району Сидон у Лівані, в результаті якого був ліквідований високопоставлений командир палестинської терористичної організації ХАМАС Самер Махмуд аль-Хадж.

Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ.

Старший командир ХАМАС військових сил у таборі "Айн аль-Хільва" у Лівані Самер Махмуд аль-Хадж відповідав за підготовку терористичних атак і запуск ракет з Лівану на ізраїльську територію. А також відповідав за вербування та підготовку терористів для нападів на Ізраїль.

 Нагадаємо, 13 липня Армія оборони Ізраїлю ліквідувала в Секторі Гази лідера бойового крила ХАМАСу Мухаммеда Дейфа, який організував терористичний напад на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. 

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