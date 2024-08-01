Ізраїль оголосив про ліквідацію командира бойового крила ХАМАСу

Ліквідований командир ХАМАСу був організатором нтерористичного нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Армія оборони Ізраїлю офіційно оголосила про вбивство в Секторі Гази лідера бойового крила ХАМАСу Мухаммеда Дейфа. Його було ліквідовано ще 13 липня.

Про це ЦАХАЛ повідомив 1 серпня у соцмережі X.

"Тепер ми можемо підтвердити: Мухаммеда Дейфа було ліквідовано", – йдеться в короткій заяві.

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Як повідомляє видання "Едіот ахронот", Дейфа, який раніше пережив сім замахів, було вбито в результаті атаки на місто Хан-Юніс на півдні Сектора Гази. Також було вбито його помічника, командира бригади ХАМАС Рафа Саламе. Ізраїльські військові завдали авіаудару на півдню Сектора Гази 13 липня.

Дейф – командир бойового крила ХАМАС та організатор нападу терористів угруповання на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Як заявив ізраїльський військовий аналітик Ігаль Левін, Дейф особисто причетний до підготовки багатьох терактів та атак на Ізраїль, "воював проти єврейської держави понад 20 років і був одним із найнебезпечніших терористів". Левін назвав Дейфа "другим номером" в ієрархії ХАМАСу в Секторі Газа.

Нагадаємо, напередодні в Тегерані було вбито голову політбюро ХАМАСу Ісмаїла Ханію.

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