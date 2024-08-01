Мінфін хоче оподатковувати посилки вартістю до 150 євро

Запровадження податку на посилки до 150 євро дозволить закрити тіньову схему завезення товарів, якою користуються інтернет-магазини.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Нас турбує той факт, що в Україні практично вся інтернет-торгівля та електронна комерція перебувають в "тіні". Умовно кажучи, в межах ліміту 150 євро неоподатковуваної вартості товару у нас завозять все. І це проблема значно більша, ніж просто небажання платити незначні податки під час імпорту. Достатньо поцікавитися, як працює інтернет-торгівля: як зареєстровані бізнеси, скільки податків сплачують, яким чином імпортують і чи сплачують імпортний ПДВ", — зазначив він.

В Україні встановлений митний ліміт у 150 євро. Тобто всі посилки, вартість яких не перевищує 150 євро, не оподатковуються і не підлягають розмитненню. Такі посилки одразу відправляються за адресою одержувача без затримок на митниці.

У Мінфіні скаржаться, що більшість продавців працюють як суб'єкти спрощеної системи оподаткування і сплачують лише єдиний податок 5% навіть за умови оборотів у сотні мільйонів гривень.

За статистикою за 2023 рік без оподаткування митними платежами імпортовано 51,5 млн штук міжнародних поштових відправлень. В середньому, виходить, кожен українець отримав дві посилки за рік.

Нагадаємо, в Україні вже 2024 року можуть підняти ставки за основними податками – таке рішення підготували в уряді. А від 2025 року податки підвищать і для фізосіб-підприємців. Мета таких змін – збалансування бюджету, можливість продовжувати оборону України, а також наполягання з боку міжнародних партнерів.

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