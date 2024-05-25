Податки для українців зростуть: які саме і коли

Україні потрібно знайти додаткові джерела фінансування армії, тому влада змушена буде підвищити основні податки.

Міністерство фінансів України працює над законопроєктом про підвищення військового збору та податку на додану вартість (ПДВ). Також планується, що військовий збір сплачуватимуть ФОПи.

Про це повідомив очільник комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Через збільшення військових потреб Міністерство фінансів України планує збільшити ставку ПДВ, військовий збір, а також запровадити його для фізичних осіб підприємців (ФОП). Такі заходи мають додати коштів для фінансування армії.

Тож підвищення планують наступне:

від 1,5% до 5% — військовий збір

ставка податку 5% — для ФОП третьої групи

на 2-3%, ймовірно, підвищать рівень ПДВ (наразі 20%)

За словами Данила Гетманцева, гроші мають скерувати на додаткову мобілізацію та фінансування армії. За його даними, потрібно близько 300 млрд грн. І навіть без урахування мобілізації необхідні 400 млрд грн на закупівлю та ремонт військової техніки.

Нагадаємо, за даними виданням Forbes, підвищення ставки військового збору від 1,5% до 5% для найманих працівників (без урахування можливого запровадження військового збору для ФОП) може додати до бюджету 90-100 млрд грн на рік. А підвищення ставки ПДВ на один відсотковий пункт — близько 40 млрд грн додаткових річних доходів. Якщо підвищення ПДВ буде більшим, наприклад, 2 або 3 відсоткові пункти, то доходи бюджету, ймовірно, зростуть на 70-80 млрд грн та 100-120 млрд грн відповідно.

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