Кому з жінок треба стати на військовий облік: пояснення ТЦК

Від 18 травня всі військовозобов'язані жінки віком 18-60 років повинні оновити свої облікові дані в ТЦК. Норма стосується добровільної мобілізації.

Про це повідомили у Кременчуцькому районному ТЦК і СП.

"Жінки-військовозобов’язані - віком від 18 до 60 років - повинні звернутися до ТЦК та СП для отримання військово-облікових документів. Долучитися до лав ЗСУ жінки можуть лише за власним бажанням", - наголосили у повідомленні.

Зазначимо, що відповідно до закону "Про військовий обов'язок і військову службу", обов'язковому військовому обліку підлягають жінки, які закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти, здобули медичну або фармацевтичну спеціальність та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком.

Такі жінки можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час у добровільному порядку. Передбачено, що під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде.

Як повідомлялося, жінок-медиків і фармацевтів більше не прийматимуть на роботу без "військового квитка". Уряд скасував відповідну норму.

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