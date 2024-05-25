До України прибув ще один ЗРК IRIS-T від Німеччини – Пісторіус

Це вже п'ятий ЗРК цього типу, наданий Києву Берліном.

Німеччина передала Україні ще один зенітний ракетний комплекс IRIS-T.

Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини у соцмережі Х.

Як зазначив міністр оборони Борис Пісторіуса, йдеться про комбіновану установку, що складається елементів ЗРК середнього радіусу дії (IRIS-T SLM) і малого радіусу (IRIS-T SLS).

"Ми знову передали Україні комбіновану вогневу установку IRIS-T SLM та IRIS-T SLS – надсучасну і перевірену систему протиповітряної оборони середньої та малої дальності, яка виробляється безпосередньо німецькою промисловістю", - заявив Пісторіус.

Це вже п'ятий комплекс цього типу, який Київ отримав від Берліна.

"Новий ЗРК IRIS-T разом із нещодавно поставленим Patriot зміцнить протиповітряну оборону України", - додав міністр оборони Німеччини.

Видання Spiegel писало, що зараз в Україні є чотири системи Iris-T середньої дальності та одна система малої дальності.

Нагадаємо, Шольц пояснив, чому Німеччина не передає Україні ракети Taurus.

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