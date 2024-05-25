В Украину прибыл еще один ЗРК IRIS-T от Германии – Писториус

Это уже пятый ЗРК этого типа, предоставленный Киеву Берлином.

Германия передала Украине еще один зенитный ракетный комплекс IRIS-T.

Об этом сообщило Министерство обороны Германии в соцсети Х.

Как отметил министр обороны Борис Писториуса, речь идет о комбинированной установке, состоящей из элементов ЗРК среднего радиуса действия (IRIS-T SLM) и малого радиуса (IRIS-T SLS).

"Мы снова передали Украине комбинированную огневую установку IRIS-T SLM и IRIS-T SLS – сверхсовременную и проверенную систему противовоздушной обороны средней и малой дальности, производимую непосредственно немецкой промышленностью", - заявил Писториус.

Это уже пятый комплекс этого типа, который получил Киев от Берлина.

"Новый ЗРК IRIS-T вместе с недавно поставленным Patriot укрепит противовоздушную оборону Украины", - добавил министр обороны Германии.

Издание Spiegel писало, что сейчас в Украине есть четыре системы Iris-T средней дальности и одна система малой дальности.

Напомним, Шольц объяснил, почему Германия не передает Украине ракеты Taurus.

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