Каким будет курс доллара в конце мая: прогноз банкира

В конце мая вполне возможно, что на валютном рынке будет продолжаться изменение тенденций: после многодневного роста курсов обязательно наступит период до снижения и наоборот.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, глава департамента казначейства Глобус Банка.

Как отметил банкир, собственно эта изменчивость является наглядным примером того, что рынок жив, а контролируемость рынка (согласно режиму "управляемой гибкости") предполагает достаточно мягкие и угрожающие текущие изменения.

"Если взглянуть на валютный рынок в более длительном временном разрезе, то можно предположить, что по итогам месяца управляемая девальвация гривны не превысит 1,2%, то есть она может быть несколько ниже апрельских показателей (в апреле гривна девальвировала в среднем на 1,3 %). А конечный курс доллара в мае будет в промежутке от 39,5-40 грн", — добавил Лесовой.

По его словам, с начала года и по итогам мая гривна может потерять максимум 5% от начального курса года (от 38 грн/доллар до 40 грн/доллар).

Ранее сообщалось, что в июне в Украине курс доллара будет находиться в пределах 39,50 – 40,00 грн за доллар. До следующего месяца нацвалюта может немного девальвировать.

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