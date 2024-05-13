Курс валют в Украине: новый сюрприз доллара, чего ждать дальше

Доллар продолжает преподносить сюрпризы украинцам, несмотря на прогнозируемую финансовыми аналитиками длительную стабильность. На прошлой неделе колебания наличного курса составили более 20 копеек. Это немного, но бросается в глаза смена тренда – сначала средний курс пошел вниз на 10 копеек, затем вверх более чем на 20 копеек, снова превысив 40 гривен за доллар.

Некоторые эксперты видят в этом тонкую политику Нацбанка: регулятор продолжает приучать клиентов к постоянным колебаниям курса. Сначала курс идет вниз, затем вверх, но останавливается на отметке, которая была выше, чем до начала нисходящего тренда. То есть, продолжается плавная и малозаметная девальвация гривны.

Чего ждать дальше курса, стоит ли вкладывать средства в валюту, что выгоднее: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ждать от курса текущей недели (13-19 мая);

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, на наличном рынке курс доллара с понедельника, 6 мая, по среду, 8 мая, подешевел в продаже с 39,85 грн/доллар до 39,75 (-10 коп. ), в покупке с 39,40 до 39,30 (-10 коп.). Однако к концу недели он не только наверстал, но и превысил более чем вдвое темпы падения. На воскресенье, 12 мая, средний курс продажи составил 40,01 грн/доллар (+24 коп.), средний курс покупки – 39,50 (+20 коп.). Самая низкая цена продажи доллара была 39,90 грн/доллар (+20 коп. за неделю), самая высокая – 40,20 грн/доллар (также +20 коп.). Максимальная цена покупки доллара была 39,72 грн/доллар (+12 коп. в неделю).

Средний курс евро до 8 мая практически не менялся, однако с 9 тоже медленно пошел вверх. На 12 мая в продаже стало 43,12 грн/евро (+21 коп.) в покупке – 42,50 грн/евро (+20 коп.).

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, средний курс доллара плавно вырос с 39,79 до 39,90 грн, затем снизился почти до предыдущих значений, составив 39,82 грн. А вот курс покупки был волатильным, то есть быстро менялся вверх-вниз, образовав правильную синусоиду с минимумом в 38,60 грн/доллар (7 мая) и максимумом 39,20 грн/доллар (9 мая). На воскресенье, 12-е, курс установился 39,22 грн.

Евро у менялей, напротив, постоянно дорожал всю неделю как в продаже, так и в покупке. В воскресенье средний курс продажи был 43,10 грн/евро (+20 коп.), курс покупки 42,90 (25 коп.).

Нацбанк на прошлой неделе, как и на предыдущей, ежедневно менял официальный курс доллара и евро то вверх, то вниз, но уже не на несколько копеек, а на несколько. К примеру, в среду 8 мая, доллар официально стоил 39,30 грн, а днем позже сразу на 52 коп. дороже, или 39,82 грн. На понедельник, 13 мая, регулятор установил курс 39,72 грн/доллар (+32 коп. в неделю), курс евро – 42,81 грн (+47 коп. в неделю).

Соотношение доллар/евро составляет 1,08 и было 1,075.

"Колебания курса на наличном рынке стали достаточно заметными, это объясняется изменением спроса и предложения на связанном с ним межбанковском рынке, – анализирует Андрей Шевчишин. – Но Нацбанк вовремя реагировал, выходил на межбанк с продажей валюты и гасил колебания. Дополнительное влияние на рост курса должна была объявлена НБУ валютная либерализация, то есть разрешение нерезидентам выводить дивиденды, однако на рядовых украинцев это не повлияет. Говорить, что на рынке сформировалась какая-то проблема, не стоит, ситуация остается контролируемой".

Чего ждать от курса валют на этой неделе

Эксперты говорят, что период стабильности гривни продолжается, однако коридор, в котором курс будет меняться вверх-вниз, на текущей неделе станет несколько шире.

По мнению Александра Охрименко, Нацбанк продолжает проводить тонкую политику гибкой и контролируемой либерализации курса. Но при этом держит его все ближе к пределу 40 грн/доллар, чтобы при необходимости переход через нее не вызвал панических настроений.

"На текущей неделе будет на денежном рынке средний курс продажи ближе к 40 грн за доллар с возможными кратковременными переходами выше него", — конкретизировал эксперт.

С этим не совсем согласен Олег Пендзин. Эксперт напомнил, что финансовая помощь от западных партнеров поступает и дальше будет поступать стабильно, поэтому девальвировать гривну можно только искусственно.

"Сейчас в Украине низкая инфляция, поэтому регулятор уже сделал максимально возможным курс для поддержки госбюджета, – анализирует Олег Пендзин. – Да не забывайте: Украина значительно зависит от импорта и эта зависимость увеличилась в последнее время, потому что добавился импорт электроэнергии. Уверен, что у Нацбанка отлично понимают – как только поднять курс выше 40 гривен, то сразу подорожают все импортные товары. Скорее всего, летом будет рост цен на электроэнергию для населения и другие энергоносители, это даст значительный толчок инфляции. Чтобы в такой ситуации Нацбанк рисковал, поднимая курс, не верю".

А вот Андрей Шевчишин считает, что курс на текущей неделе может продолжить рост из-за тревожных настроений части населения, вызванных активизацией наступления агрессора в Харьковской области.

"В новом обострении на фронте есть определенная эмоциональная составляющая, которая может вызвать рост спроса на наличную валюту как у населения, так и у небольшого бизнеса, – не исключает Андрей Шевчишин. – Это будет давить на курс, но Нацбанк, считаю, не позволит ему возрасти заметно выше 40 грн за доллар".

Продавать или покупать валюту

Эксперты предлагают разные варианты того, как заработать на сбережениях или по крайней мере их не потерять.

Олег Пендзин уверен в надежности гривневых депозитов как простого источника для получения прибыли. Речь идет о краткосрочных вкладах сроком на три месяца.

Андрей Шевчишин вместо гривневых вкладов предлагает покупать гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Они доступны даже тем, кто имеет в запасе несколько тысяч гривен.

"Это сложнее, чем отнести деньги в банк на депозит, но сейчас действует упрощенный порядок приобретения ОВГЗ, их можно купить, не вставая с дивана, по интернету, – говорит Андрей Шевчишин. – Конечно, для этого нужен определенный уровень компьютерной грамотности, и можно также обратиться к банкам, к специалистам-брокерам. Рекламировать определенные банки не буду, скажу только, что доход может быть до 18% годовых, это почти вполовину выше, чем на депозитах".

А вот Александр Охрименко на этот раз дал совет тем, кто предпочитает валюту жестче гривны.

"Если вас интересует не заработок на сбережениях, а желание гарантированно не потерять их в течение длительного периода, это год-два и больше, то покупайте доллары или евро прямо сейчас, не смотря на курс. Все равно через пару лет он будет выше, чем теперь .Ждать заметного укрепления гривны не стоит, несмотря на колебания курса, потому что 36 и даже 38 грн за доллар уже не будет", – уверен Охрименко.

А вот продавать валюту без крайней необходимости пока нет смысла, особенно, если она была куплена недавно.

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