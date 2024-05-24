Шольц объяснил, почему Германия не передает Украине ракеты Taurus

В Берлине не хотят рисковать возможным перерастанием войны в Украине в войну между Россией и НАТО.

Германия не собирается передавать Украине свои крылатые ракеты Taurus, не хочет, чтобы украинцы самостоятельно выбирали цели для ударов ими, а отправка немецких специалистов в Украину неприемлема.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, его слова приводит немецкое издание ntv.

Он заявил, что в Берлине не хотят рисковать возможным перерастанием войны в Украину в войну между Россией и НАТО, поэтому Германия должна контролировать, куда запускаются ее крылатые ракеты.

Шольц напомнил, что ракеты Taurus являются не только высокоточными, но и имеют большой радиус действия – 500 километров. Именно поэтому передача подобного оружия, по мнению немецкого канцлера, "была бы оправдана только в том случае, если мы сами будем определять и ставить цели".

"Это, в свою очередь, невозможно, если ты не хочешь сам быть частью этого конфликта", – подчеркнул Шольц.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия объявила о новом пакете помощи для Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Германии сделали важное заявление о передаче Украине системы ПВО.

Читайте также: