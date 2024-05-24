Шольц пояснив, чому Німеччина не передає Україні ракети Taurus

У Берліні не хочуть ризикувати можливим переростанням війни в Україні у війну між Росією та НАТО.

Німеччина не збирається передавати Україні свої крилаті ракети Taurus, то не хоче, щоб українці самостійно обирали цілі для ударів ними, а відправка німецьких спеціалістів в Україну неприйнятна.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, його слова наводить німецьке видання ntv.

Він заявив, що у Берліні не хочуть ризикувати можливим переростанням війни в Україні у війну між Росією та НАТО, тому Німеччина повинна контролювати, куди запускаються її крилаті ракети.

Шольц нагадав що ракети Taurus є не лише високоточними, але й мають великий радіус дії – 500 кілометрів. Саме тому передача подібної зброї, на думку німецького канцлера, "була б виправданою лише в тому випадку, якщо ми самі будемо визначати і ставити цілі".

"Це, у свою чергу, неможливо, якщо ти не хочеш сам бути частиною цього конфлікту", – наголосив Шольц.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина оголосила про новий пакет допомоги для України.

Крім того, ми раніше інформували, що у Німеччині зробили важливу заяву про передавання Україні системи ППО.

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