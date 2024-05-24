Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Шольц пояснив, чому Німеччина не передає Україні ракети Taurus

Шольц пояснив, чому Німеччина не передає Україні ракети Taurus

Шольц про ракети Taurus / Фото: Associated Press

У Берліні не хочуть ризикувати можливим переростанням війни в Україні у війну між Росією та НАТО.

Німеччина не збирається передавати Україні свої крилаті ракети Taurus, то не хоче, щоб українці самостійно обирали цілі для ударів ними, а відправка німецьких спеціалістів в Україну неприйнятна.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, його слова наводить німецьке видання ntv.

Він заявив, що у Берліні не хочуть ризикувати можливим переростанням війни в Україні у війну між Росією та НАТО, тому Німеччина повинна контролювати, куди запускаються її крилаті ракети.

Шольц нагадав що ракети Taurus є не лише високоточними, але й мають великий радіус дії – 500 кілометрів. Саме тому передача подібної зброї, на думку німецького канцлера, "була б виправданою лише в тому випадку, якщо ми самі будемо визначати і ставити цілі". 

"Це, у свою чергу, неможливо, якщо ти не хочеш сам бути частиною цього конфлікту", – наголосив Шольц.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина оголосила про новий пакет допомоги для України.

Крім того, ми раніше інформували, що у Німеччині зробили важливу заяву про передавання Україні системи ППО.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація