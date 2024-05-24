У ТЦК померли двоє чоловіків: родичі шокували подробицями

Відразу дві смерті у ТЦК. Трагедії трапилися на заході України. В одному випадку чоловіка медики визнали придатним і йому стало зле у ТЦК, в іншому — чоловік навіть не встиг пройти ВЛК і у нього стався епілептичний приступ. Але спливли ще деякі нюанси: родичі померлого стверджують, що чоловіка незаконно утримували кілька днів у військкоматі.

Подробиці розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

Помер у ТЦК

Чергова смерть у ТЦК. 23 травня в одному з територіальних центрі комплектування та соціальної підтримки у Закарпатській області помер військовозобов’язаний, якого медики визнали придатним до служби. Чоловіку стало зле просто у ТЦК, йому надали домедичну допомогу та викликали швидку. Однак медики констатували смерть. Про це повідомили у пресслужбі Закарпатського ОТЦК та СП.

“До складу позаштатних військово-лікарських комісій при ТЦК та СП входять лікарі закладів охорони здоров’я комунальної та державної форми власності, що визначені виконавчим комітетом міської, сільської, селищної ради. На жаль, трапляються випадки, коли медики ВЛК визнають військовозобов’язаних придатними до служби, але згодом відбуваються трагедії.

Повідомляємо, що 23 травня у військовозобов’язаного, який знаходився в одному з підпорядкованих ТЦК області і за висновками ВЛК був придатним до служби, різко погіршилося самопочуття. Йому надали домедичну допомогу та викликали бригаду «швидкої», які по приїзду констатували смерть.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Повідомляємо, за даним фактом призначено службову перевірку”, — йдеться у повідомленні.

Що відомо про інші випадки

Але це не єдиний випадок. Ще одна смерть у ТЦК трапилась на Прикарпатті. Жителька Чернівецької області звернулася до поліції у зв’язку з тим, що її родича ймовірно незаконно утримували працівники центру комплектування. А за кілька днів він помер у лікарні. У коментарі “Суспільному” сестра померлого чоловіка Василіса Урсулян повідомила, що брата затримали на вулиці вранці 8 травня. Каже, знає про це зі слів очевидців: “Люди сказали, які бачили, що зупинилася машина з працівниками поліції та людьми у зеленій формі. Я так зрозуміла, що це ТЦК”.

Наступні два дні зв'язку з братом жінка не мала. Коли сестра померлого змогла потрапити до ТЦК, то побачила брата у важкому стані. Сестра каже, чоловік мав епілепсію, але документальних підтверджень цьому не було. Швидку для чоловіка викликала вже лікарка на військово-лікарській комісії, яку він проходив увечері того ж дня. Чоловіка повезли до психлікарні у Чернівцях. Наступного дня стан чоловіка погіршився — три дні він був непритомним, а вранці 15 травня помер. Причиною смерті медики назвали набряк головного мозку.

В свою чергу, на Facebook-сторінці обласного ТЦК повідомили, що 10 травня чоловік проходив військово-лікарську комісію. Через скарги на стан здоров'я його направили додатково обстежитися до медзакладу.

“Попередньо повідомляємо, що військовозобов’язаний громадянин 10 травня проходив військово-лікарську комісію та у зв’язку зі скаргами на стан здоров’я був скерований на додаткове обстеження до медичного закладу. Командування і особовий склад ТЦК та СП максимально сприяють слідству, по завершенні якого буде надана відповідна інформація”, — йдеться у повідомленні.

І, на жаль, такі новини — непоодинокі. Тільки цього року ми розповідали про кілька таких трагічних випадків. Зокрема, на Закарпатті військовозобов'язаний помер дорогою до навчального центру. У нього стався епілептичний напад. Про це повідомив Закарпатський ОТЦК та СП у Facebook.

Як бачимо, інцидент став приводом для проведення внутрішнього розслідування. На трагедію відреагував і уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Він відкрив провадження за фактом смерті чоловіка.

В свою чергу Закарпатська спецпрокуратура вже зареєструвала кримінальне провадження за фактом смерті мобілізованого по дорозі до навчального центру у Закарпатській області. Якщо буде доведено вину причетних до смерті чоловіка, їм загрожуватиме від 8 до 12 років позбавлення волі.

Ще один випадок трапився у Тернопільській області. Ще взимку там знепритомнів і помер чоловік. За два дні до смерті він прибув до ТЦК для звірки військово-облікових документів та проходження військово-лікарської комісії. Через алкогольну інтоксикацію медкомісію не проходив.

Згодом, коли чоловік знову прийшов до ТЦК, його стан здоров’я різко погіршився — почалися судоми. У поліції повідомили, що за попередніми даними, медики констатували смерть, причиною якої стала черепно-мозкова травма через те, що чоловік впав на землю і вдарився головою. Але нічого підозрілого поліція не виявила.

Як виявилось, чоловік хворів на епілепсію, але чомусь вчасно не отримав відповідної медичної допомоги, коли в нього почалися судоми. Правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за фактом ймовірного перевищення військовослужбовцями влади чи службових повноважень. Ще один трагічний випадок трапився 9-го лютого 2024 року у Тернополі. Там помер Микола Ірзайкін. 1 лютого його направили до навчального центру ТЦК, а через 8 днів людини не стало. Тернопільський обласний центр комплектування та соціальної підтримки так прокоментував смерть військовозобов'язаного.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НОВІ ТРАГЕДІЇ! У ТЦК померли двоє чоловіків! Родичі шокували подробицями!

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