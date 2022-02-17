Епілепсія: причини, симптоми та профілактика

Якщо у вас з’явилися судоми, обов'язково зверніться до лікаря.

За даними ВООЗ, у світі близько 50 млн людей страждають на епілепсію. До 70% людей, які живуть з епілепсією, можуть жити без судом, якщо їх правильно діагностувати та лікувати.

Про це інформує Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Що таке епілепсія?

Це розлад центральної нервової системи, при якому активність мозку стає аномальною, що спричиняє у людини судоми або періоди незвичайної поведінки, відчуттів й іноді непритомність.

Причини епілепсії

Приблизно у 50% випадків у всьому світі не вдалося виявити причину епілепсії. Тим часом появу захворювання пов’язують з:

Генетичним впливом. Науковці пов’язують причини епілепсії з генами. Деякі гени можуть зробити людину більш чутливо до умов навколишнього середовища, що спричиняють судоми.

Травмами голови.

Аномаліями мозку. До них можна віднести пухлини в мозку, судинні вади розвитку, інсульт, що обмежує кількість кисню до мозку.

Інфекціями. Менінгіт, ВІЛ, вірусний енцефаліт і деякі паразитарні інфекції можуть спричинити епілепсію.

Також читайте У Дніпрі через раптовий напад епілепсії водій вчинив ДТП: чи мав він право сідати за кермо

Перинатальними травмами. До народження діти чутливі до пошкоджень мозку. Такі пошкодження можуть бути спричинені інфекціями у матері, поганим харчуванням вагітної жінки та дефіцитом кисню. Таке пошкодження мозку може призвести до епілепсії або церебрального паралічу.

Порушеннями розвитку. Іноді епілепсія може бути пов’язана з порушеннями розвитку, як-от аутизм.

Симптоми епілепсії

Основним симптомом хвороби є повторні напади. Проявлятися судоми можуть по-різному, симптоматика їхня також може відрізнятися. Все залежить від того, де в головному мозку починається порушення і як далеко воно поширюється. Оскільки епілепсія спричинена аномальною активністю мозку, судоми можуть вплинути на будь-який процес, який координує ваш мозок.

Тимчасові ознаки судом

заціпеніння;

м’язи стають жорсткими та скутими;

відбуваються неконтрольовані різкі рухи рук і ніг;

непритомність;

психологічні симптоми: страх, тривога або дежавю.

Симптоми відрізняються в залежності від типу нападу. У більшості випадків людина з епілепсією має той же тип судом щоразу, тому симптоми будуть подібними від епізоду до епізоду.

У людини також можуть з’являтися тимчасові симптоми: втрата відчуттів (слуху, смаку), погіршення когнітивних функцій (настрою тощо), також у людей з епілепсією частіше з’являються проблеми з психологічними станами. Вони можуть відчувати тривогу, депресивний стан тощо.

Лікарі зазвичай класифікують судоми як фокальні або генералізовані. Фокальні — виникають через аномальні активності лише в одній області вашого мозку, генералізовані — коли активується увесь мозок.

Коли звертатися до лікаря

Швидко діагностувати епілепсію важко, симптоми можуть бути спровоковані іншими причинами, як-от втомою, мігренями, панічними атаками тощо.

Якщо у вас з’явилися судоми, обов'язково зверніться до лікаря. Сімейний лікар, після огляду, за потреби, направить вас до вузькоспеціалізованого фахівця — невролога для подальшої діагностики. В жодному разі не ігноруйте симптоми! Спостерігайте за собою, та за можливості занотовуйте:

коли у вас стався напад;

що ви робили, коли це сталося;

як ви почувалися до, під час та після нападу.

Ці нотатки можуть суттєво допомогти лікарю.

Первинна профілактика

Сімейний лікар може надавати пацієнту рекомендації щодо здорового способу життя, а також про адекватне лікування та профілактику станів, що можуть призвести до розвитку епілепсії.

Пацієнту варто:

уникати факторів, що провокують порушення функцій центральної нервової системи (надлишкове вживання алкоголю та інші інтоксикації, порушення режиму роботи й відпочинку, порушення режиму сну);

своєчасно звертатися до лікаря у разі ознак захворювання та травм центральної нервової системи та низки соматичних захворювань.

Епілепсія може вразити будь-яку людину. Медикаментозне лікування або хірургічне втручання, може допомогти контролювати судоми у більшості людей з хворобою. Деякі люди потребують довічного лікування, в інших судоми з часом зникають. Деякі діти з епілепсією можуть перерости цей стан з віком.

Читайте також:

Дитину з епілепсією не приймають до дитсадка: що робити