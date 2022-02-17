Эпилепсия: причины, симптомы и профилактика

Если у вас появились судороги, обязательно обратитесь к врачу.

По данным ВОЗ, в мире около 50 млн человек страдают эпилепсией. До 70% людей, живущих с эпилепсией, могут жить без судорог, если их правильно диагностировать и лечить.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Что такое эпилепсия?

Это расстройство центральной нервной системы, при котором активность мозга становится аномальной, что вызывает у человека судороги или периоды необычного поведения, ощущений и иногда обморок.

Причины эпилепсии

Приблизительно в 50% случаев во всем мире не удалось выявить причину эпилепсии. Между тем появление заболевания связывают с:

Генетическое влияние. Ученые связывают причины эпилепсии с генами. Некоторые гены могут сделать человека более чувствительным к условиям окружающей среды, которые вызывают судороги.

Травмы головы.

Аномалии мозга. К ним можно отнести опухоли в мозге, сосудистые пороки развития, инсульт, ограничивающий количество кислорода к мозгу.

Инфекциями. Менингит, ВИЧ, вирусный энцефалит и некоторые паразитарные инфекции могут вызвать эпилепсию.

Перинатальными травмами. До рождения дети чувствительны к повреждению мозга. Такие повреждения могут быть вызваны инфекциями у матери, плохим питанием беременной женщины и дефицитом кислорода. Такое повреждение мозга может привести к эпилепсии или церебральному параличу.

Нарушениями развития. Иногда эпилепсия может быть связана с нарушениями развития, например аутизм.

Симптомы эпилепсии

Основным симптомом болезни является повторные приступы. Проявляться судороги могут по-разному, их симптоматика также может отличаться. Все зависит от того, где в головном мозге начинается возбуждение и как далеко оно распространяется. Поскольку эпилепсия вызвана аномальной активностью мозга, судороги могут повлиять на любой процесс, координирующий ваш мозг.

Временные признаки судом

оцепенение;

мышцы становятся жесткими и скованными;

совершаются неконтролируемые резкие движения рук и ног;

обморок;

психологические симптомы: страх, тревога или дежавю

Симптомы отличаются в зависимости от типа приступа. В большинстве случаев человек с эпилепсией имеет тот же тип судорог каждый раз, поэтому симптомы будут сходными от эпизода к эпизоду.

У человека также могут появляться временные симптомы: потеря ощущений (слуха, вкуса), ухудшение когнитивных функций (настроения и т.п.), а также у людей с эпилепсией чаще возникают проблемы с психологическими состояниями. Они могут испытывать тревогу, депрессивное состояние.

Врачи обычно классифицируют судороги как фокальные или генерализованные. Фокальные – возникают из-за аномальных активностей только в одной области вашего мозга, генерализованные – когда активируется весь мозг.

Когда обращаться к врачу

Быстро диагностировать эпилепсию трудно, симптомы могут быть спровоцированы другими причинами, такими как усталость, мигрени, панические атаки и т.д.

Если у вас появились судороги, обязательно обратитесь к врачу. Семейный врач, после осмотра при необходимости направит вас к узкоспециализированному специалисту — неврологу для дальнейшей диагностики. Ни в коем случае не игнорируйте симптомы! Наблюдайте за собой, но при возможности записывайте:

когда у вас произошло нападение;

что вы делали, когда это произошло;

как вы чувствовали себя до, во время и после нападения.

Эти заметки могут помочь врачу.

Первичная профилактика

Семейный врач может давать пациенту рекомендации относительно здорового образа жизни, а также адекватное лечение и профилактику состояний, которые могут привести к развитию эпилепсии.

Пациенту следует:

избегать факторов, провоцирующих нарушение функций центральной нервной системы (избыточное употребление алкоголя и другие интоксикации, нарушение режима работы и отдыха, нарушение режима сна);

своевременно обращаться к врачу при признаках заболевания и травм центральной нервной системы и ряда соматических заболеваний.

Эпилепсия может поразить любого человека. Медикаментозное лечение или хирургическое вмешательство может помочь контролировать судороги у большинства людей с болезнью. Некоторые люди нуждаются в пожизненном лечении, у других судороги со временем исчезают. Некоторые дети с эпилепсией могут перерасти это состояние с возрастом.

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