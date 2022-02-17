Вакцинация беременных от COVID-19 в Украине: детали

COVID-19 под времени беременности также несет риски преждевременных родов.
Коронавирусная болезнь может быть особенно опасной для женщин, какие готовятся стать матерями. Беременные женщины имеют высокий риск получить осложнения от COVID-19 – они чаще попадают в реанимацию и под аппарат искусственной вентиляции легких.
Об этом пишет Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.
Беременные с симптомами течения COVID-19 имеют на 70% более высокий риск умереть в результате этой болезни.
По данным Королевского колледжа акушеров и гинекологов Великобритании на октябрь 2021 года, почти 20% тяжелых больных COVID-19 составляли беременные женщины, которые не были вакцинированы.
COVID-19 при во время беременности также несет риски преждевременных рождений, ребенка имеют высокие шансы получить 16,6% детей у невакцинированных матерей из COVID-19 были рождены преждевременно.
Вакцинация для беременных женщин безопасна. Это показал анализ протекания беременности более 35 тыс. привитых от COVID-19 женщин в США.
Привиться можно на любом сроке беременности. По данным исследования Центров по контролю и профилактике заболеваний в США, 1613 беременных женщин, получивших вакцину от COVID-19 во втором и третьем триместре, родили 1634 младенца, в том числе 42 близнецов. Также среди 2 500 беременных женщин, прививавшихся мРНК-вакциной от COVID-19 до 20 недели беременности, не выявили повышенного риска выкидыша.
Для прививки беременных следует отдавать предпочтение вакцинам на платформе мРНК — Comirnaty/Pfizer-BioNTech и Moderna. В мире наибольший опыт использования для беременных именно этих вакцин и, соответственно, больше данных о безопасности этих препаратов.
В Украине женщинам, получившим первую дозу вакцины CoronaVac/Sinovac, а затем забеременевшим, рекомендуется использовать для второй дозы мРНК-вакцину — Pfizer или Moderna. Минимальный интервал между дозами – 28 дней.
Сотни тысяч беременных женщин по всему миру вакцинированы от COVID-19.
Напомним, что новый штамм коронавируса "Омикрон" опасен для всех возрастов. Также очень осторожны необходимо быть людям из групп риска.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.