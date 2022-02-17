Вакцинація вагітних від COVID-19 в Україні: деталі

COVID-19 ‌під‌ ‌час‌ ‌вагітності‌ ‌також‌ ‌несе‌ ‌ризики‌ ‌передчасних‌ ‌пологів.

Коронавірусна‌ ‌хвороба‌ ‌може‌ ‌бути‌ ‌особливо‌ ‌небезпечною‌ ‌для‌ ‌жінок,‌ ‌які‌ ‌готуються‌ ‌стати‌ ‌мамами. Вагітні жінки мають високий ризик отримати ускладнення від COVID-19 — вони частіше потрапляють до реанімації та під апарат штучної вентиляції легень.

Про це пише Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я.

Вагітні із симптомами перебігу COVID-19 мають на 70% вищий ризик померти внаслідок цієї хвороби.

За даними Королівського коледжу акушерів і гінекологів Великої Британії на жовтень 2021 року, майже 20% важких хворих на COVID-19 складали вагітні жінки, які не були вакциновані.

COVID-19 ‌під‌ ‌час‌ ‌вагітності‌ ‌також‌ ‌несе‌ ‌ризики‌ ‌передчасних‌ ‌пологів,‌ ‌а‌ ‌немовля‌ ‌має‌ ‌вищі‌ ‌шанси‌ ‌потрапити‌ ‌до‌ ‌реанімації.‌ ‌Шотландське дослідження показало, що 22 з 1 000 немовлят у нещеплених жінок, які хворіли на COVID-19, померли. 16,6% дітей у невакцинованих матерів із COVID-19 були народжені передчасно.

Вакцинація для вагітних жінок є безпечною. Це показав аналіз перебігу вагітності понад 35 тис. щеплених від COVID-19 жінок у США.

Щепитися можна на будь-якому терміні вагітності. За даними дослідження Центрів з контролю та профілактики захворювань у США, 1 613 вагітних жінок, які отримали вакцину від COVID-19 в другому та третьому триместрі, народили 1 634 немовлят, у тому числі 42 близнюків. Також з-поміж 2 500 вагітних жінок, які щепилися мРНК-вакциною від COVID-19 до 20 тижня вагітності, не виявили підвищеного ризику викидня.

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Для щеплення вагітних варто надавати перевагу вакцинам на платформі мРНК — Comirnaty/Pfizer-BioNTech та Moderna. У світі найбільший досвід використання для вагітних саме цих вакцин і, відповідно, найбільше даних щодо безпечності цих препаратів.

В Україні жінкам, які отримали першу дозу вакцини CoronaVac/Sinovac, а потім завагітніли, рекомендовано використати для другої дози мРНК-вакцину — Pfizer або Moderna. Мінімальний інтервал між дозами — 28 днів.

Сотні тисяч вагітних жінок у всьому світі вакциновані від COVID-19.

Нагадаємо, що новий штам коронавірусу "Омікрон" небезпечний для всіх вікових груп. Також дуже обережними необхідно бути людям з груп ризику.

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