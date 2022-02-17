Як заспокоїти дитину під час щеплення: поради МОЗ

Як заспокоїти дитину під час щеплення: поради МОЗ

Опишіть дитині кожну дію медпрацівника.

Відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, більшість уколів дитина отримує ще у віці немовляти. Проте пандемія COVID-19 внесла свої корективи: багато дітей пропустили щеплення та потребують їх надолуження.

Про це інформує Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я.

І це вже більш свідомі діти, а значить перед процедурою імунізації їх потрібно морально підготувати. Дитина може боятися лікаря або голок, може не розуміти навіщо робити щеплення, якщо вона здорова. Завдання відповідальних батьків пояснити дитині все та заспокоїти. У щепленні немає нічого небезпечного — це звичайна процедура.

Як заспокоїти дитину під час щеплення:

Обговоріть з дитиною процедуру, яку вона проходитиме, завчасно. Дайте відповіді на всі питання, які можуть її цікавити. Поясніть дитині навіщо потрібна вакцинація й чому вона важлива.

Опишіть дитині кожну дію медпрацівника, поясніть навіщо обробляти місце уколу, як працює шприц тощо. Можна подивитися відео із вакцинацією дитини.

У жодному разі не наголошуйте на тому, що укол безболісний — це буде брехнею. Краще розкажіть, що лише через таку маленьку дірочку вакцина зможе потрапити у її організм і допомогти йому протистояти захворюванню.

Говоріть у позитивному ключі. Розкажіть дітям про свій досвід вакцинації.

У кабінеті лікаря перед процедурою повторіть дитині, що вакцинація — це не покарання, а навпаки щось хороше і важливе для її здоров’я. Якщо дитина почувається стривоженою та переляканою, спробуйте такі техніки:

Разом із дитиною зробіть кілька глибоких вдихів через ніс, видихайте через рот. Імітуйте вдихання аромату квітки на вдихові та задування свічок на видихові.

Можна запропонувати дитині стикати м’ячик або власні долоні. Необхідно стиснути сильно щось долонями, затриматися на 5 секунд у такому стані. Наступний етап: розслаблення й повторення циклу. Запропонуйте також стискати частини тіла (можна робити гримаси обличчям, стискати пальці на ногах та руках).

Послухайте музику або поспівайте. Це допоможе дитині відволіктися від процедури, що чекає на неї, а відтак вона буде більш розслабленою.

Спробуйте попрацювати з уявою. Уявіть разом із дитиною місце, яке їй приємне. Попросіть дитину описати що вона бачить, які запахи чує, що вона відчуває.

Пам’ятайте, колективний пропуск щеплень спричиняє спалахи захворювань. Аби надати кожній дитині індивідуальний захист від інфікування поліовірусом, з 1 лютого 2022 року розпочалася кампанія імунізації проти поліомієліту.

Просимо батьків звернутися до свого сімейного лікаря та перевірити статус щеплень вашої дитини згідно з календарем. У разі потреби, запланувати надолужити пропущені щеплення. Вакцина ІПВ дає індивідуальний захист, а значить збереже ваших дітей від можливого інфікування.

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