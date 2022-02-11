Вітрянка: як захистити себе і рідних

Хворий на вітрянку вважається заразним у середньому протягом 10–12 днів.

Вітряна віспа, або вітрянка, є однією з найпоширеніших інфекцій у світі. Вірус передається повітряно-крапельним шляхом та є надзвичайно заразним. Якщо на недугу захворіє одна людина, то до 90% оточення без імунітету до неї також інфікуються.

Про це інформує Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Попри те, що це типова дитяча інфекція й зазвичай переноситься легко, вона може мати серйозні ускладнення, навіть небезпечні для життя, особливо для немовлят, вагітних жінок і людей з ослабленим імунітетом.

Найчастіше хворіють діти у віці 2–4 роки. Для вітряної віспи характерна осінньо-зимова сезонність, що пояснюється тіснішим контактуванням дітей під час відвідування дитячих садків і шкіл.

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Хвороба проявляється висипами, які дуже сверблять, підвищенням температури тіла і нездужанням. Висип з’являється спочатку на грудях, спині, обличчі, а потім поширюється по всьому тілу.

Хворий на вітрянку вважається заразним у середньому протягом 10–12 днів: від 1–2 днів до появи висипу, весь період висипання, до 5 діб після появи останнього висипу.

Вітряна віспа, як правило, належить до хвороб, одужання від яких відбувається без медичного втручання. Щоби полегшити свербіж, підсушити висипи та знизити ризик шкірного запалення можна використовувати спеціальні лосьйони за рекомендацією лікаря.

В 1 із 50 випадків захворювання на вітряну віспу бувають ускладнення, серед яких найважчими є пневмонія та енцефаліт. Частота енцефаліту, який переважно проявляється церебральною атаксією, становить близько 1 на 4 000 випадків вітряної віспи.

Неможливо передбачити, наскільки серйозними будуть симптоми у вашої дитини. Найкращий спосіб захистити маля від вітрянки — зробити щеплення.

Щеплення від вітрянки роблять з 12 місяців і в будь-якому віці потім. Для забезпечення захисту від інфекції достатньо двох доз вакцини.

В Україні щеплення проти вітряної віспи відносять до рекомендованих, тобто вакцинуватися можна власним коштом.

Також вакцинуватися рекомендують:

жінкам, які планують вагітність та раніше не хворіли на вітряну віспу, оскільки вірус може проникнути через плаценту до плоду та призвести до негативних наслідків; ​​працівникам охорони здоров’я та освіти, які мають високий ризик інфікування й не хворіли на вітряну віспу.

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